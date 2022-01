Wspaniały skok Słoweńca. Pięciu Polaków zakwalifikowało się do konkursu

Reprezentacja Polski, która pojechała do Titisee-Neustadt, nie prezentuje się najlepiej. Wystarczy powiedzieć, że w pierwszej serii konkursowej występowało pięciu Polaków, ale w drugiej zobaczyliśmy tylko Jakuba Wolnego, który ostatecznie zakończył zmagania na 29. miejscu. Na niemieckiej ziemi nie ma polskich olimpijczyków, którzy przygotowują się do igrzysk w Zakopanem.

Wyniki Polaków w kwalifikacjach

Przyzwoicie w kwalifikacjach zaprezentował się Maciej Kot, który dzięki skoku na odległość 122 metrów zapewnił sobie udział w niedzielnym konkursie. Następny Tomasz Pilch zupełnie się nie spisał i wylądował na 103. metrze i 50. centymetrze. Klemens Murańka skoczył 120.5 metra i podobnie jak kot, spokojnie zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Andrzej Stękała skoczył średnio, ponieważ uzyskał zaledwie 115.5 metra, ale do awansu do najlepszej pięćdziesiątki taki rezultat wystarczył. Aleksander Zniszczoł skoczył tyle samo, co Klemens Murańka (120.5 metra). Najlepiej zaprezentował się Jakub Wolny, który zdołał wylądować na 127. metrze. Gdyby niedzielne kwalifikacje były pierwszą serią konkursową, tylko Wolny dałby radę awansować do serii finałowej.

Kwalifikacje wygrał Karl Geiger, który wylądował na 139. metrze. Podium dopełnili Lovro Kos, który oddał imponujący skok na odległość 141 metrów i Ryoyu Kobayashi (137.5 metra). Pierwsza seria konkursowa zaplanowana jest na godzinę 16. Zmagania skoczków można oglądać na Eurosport 1, TVN i na platformie Player.pl.

