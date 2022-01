Dziś skoki narciarskie w Willingen, wraca Kamil Stoch. O której i gdzie transmisja online i TV?

Już w piątek 28 stycznia Polacy wystartują w kolejnych zawodach w skokach narciarskich. Tego dnia rozpocznie się rywalizacja w Willingen, a trzydniowe święto sportowe zainauguruje konkurs drużyn mieszanych. Dla naszych reprezentantów będzie to próba generalna przed zbliżającymi się zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. Te rozpoczną się już 4 lutego.

Kamil Stoch i Piotr Żyła gotowi do skakania w Willingen

Dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest więc fakt, że na skoczni Muhlenkopfschanze powinni wystąpić wszyscy liderzy męskiej części naszej reprezentacji. Kamil Stoch jest w coraz lepszej formie fizycznej po kontuzji, którą odniósł niedawno. W jego przypadku intensywne rehabilitacje przyniosły bardzo dobry, oczekiwany skutek, a przecież początkowo nie wiadomo było, czy zdąży wyleczyć się na igrzyska olimpijskie.

Oprócz tego negatywny wynik testu na koronawirusa uzyskał Piotr Żyła. „Jestem gotów do skakania” – napisał w swoich mediach społecznościowych. Filip Majchrzak z serwisu sport.pl informował, że PZN walczył o to, by „Wiewiór” mógł wystąpić w Willingen. Aby przystąpić do rywalizacji, i tak będzie musiał uzyskać jeszcze jeden negatywny rezultat testu na COVID.

Ogółem do zawodów w Niemczech zgłoszono pięciu reprezentantów Polski: Wspomnianych Stocha i Żyłę, a oprócz nich także Dawida Kubackiego, Pawła Wąska oraz Stefana Hulę. Z części żeńskiej naszej reprezentacji wystartują Nicola Konderla i Kinga Rajda.

Konkurs mieszany w Willingen. Kiedy i o której transmisja online i w TV?

28 stycznia będzie intensywny dla Biało-Czerwonych. Już od 10:30 mają trenować. Na 12:00 zaplanowano prolog kobiet, a na 13:30 trening mężczyzn. Główny konkurs mieszany odbędzie się o 16:00. Natomiast o 18:30 zacznie się prolog mężczyzn.

Transmisję z konkursu mikstowego przeprowadzą: TVN, Eurosport 1 i serwis streamingowy player.pl. Natomiast prolog mężczyzn tylko Eurosport i player.pl.

