Przed nami kolejny konkurs w Willingen. Podpowiadamy, gdzie i o której oglądać zawody

Weekend w Willingen jest dla Polaków słodko-gorzki. Biało-Czerwoni świetnie spisywali się podczas piątkowych serii próbnych i prologu, ale w sobotę mieli już mniej szczęścia. Rywalizację w konkursie wypaczyły warunki pogodowe, a w gronie pechowców, którzy nie trafili na korzystny wiatr, byli podopieczni Michala Doleżala. Jakby tego było mało, po zawodach Piotr Żyła i Stefan Hula zostali zdyskwalifikowani za nieregulaminowe buty.

Naszym reprezentantom nie pozostaje nic innego jak zapomnieć o tym, co działo się w sobotę i skupić na niedzielnej rywalizacji. Tę poprzedzi prolog, ponieważ do startu zgłosiło się tylko 47 zawodników, przez co przeprowadzenie kwalifikacji jest zbędne. Na skoczni zobaczymy pięciu Polaków: Stefana Hulę, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Pawła Wąska, dla których konkurs w Willingen, podobnie jak dla pozostałych zawodników światowej czołówki, będzie ostatnim sprawdzianem formy przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie.

Puchar Świata w Willingen. O której konkurs?

Prolog przed konkursem w Willingen rozpocznie się o godz. 13:30. Start zawodów przewidziano z kolei na godz. 15:15. Rywalizację skoczków będzie można śledzić na antenach TVN i Eurosport oraz w serwisie Player.

