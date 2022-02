Mistrz olimpijski kpi ze Stefana Horngachera. Zaproponował mu „buty-filcoki”

Tuż przed wylotem do Chin na igrzyska olimpijskie odbyły się zawody Pucharu Świata w Willingen. Podczas prologu (kwalifikacji) pod koniec stycznia Polacy skakali w specjalnych butach firmy Nagaba, w których szkoleniowiec niemieckiej drużyny Stefan Horngacher dopatrzył się nieprawidłowości. Austriak zgłosił protest w tej sprawie, który został przez organizatorów przyjęty. W wyniku działań naszego byłego trenera zdyskwalifikowano dwóch naszych zawodników – Stefana Hulę i Piotra Żyłę.

Szkoleniowiec niemieckiej drużyny dodatkowo nie może zaliczyć pierwszego konkursu igrzysk olimpijskich do udanych, ponieważ jego najlepszy skoczek Karl Geiger zakończył zmagania dopiero na 15. miejscu. Najlepszym Niemcem był 11. Constantin Schmid. Polska reprezentacja natomiast ma ogromne powody do radości, ponieważ brązowy medal igrzysk olimpijskich zdobył Dawid Kubacki, a na 6. miejscu uplasował się Kamil Stoch.

Wojciech Fortuna odpowiada Stefanowi Horngacherowi

Wojciech Fortuna w rozmowie z WP SportoweFakty zażartował z zachowania Stefana Horngachera względem reprezentacji Polski. – Przygotowałem dla Stefana Horngachera specjalne buty, które śmiało może zabierać do kontroli sprzętu. Gdyby je chciał kupić np. dla Markusa Eisenbichlera, to chętnie nimi służę. Mam nadzieję, że te buty-filcoki zobaczy sam Austriak – powiedział mistrz olimpijski w skokach narciarskich. Do swojego wywodu dołączył zdjęcie nart z... kaloszami zamiast narciarskich butów.

