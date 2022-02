Norweska gwiazda skoków narciarskich wściekła się na FIS. Chodzi o Rosję i wojnę na Ukrainie

Coraz więcej sportowców z różnych dyscyplin przyłącza się do jawnych protestów przeciwko dopuszczaniu rosyjskich zawodników do udziału w imprezach sportowych. Tym razem zrobił to Halver Egner Granerud, który z pełną mocą uderzył w FIS.

Jedna z największych gwiazd skoków narciarskich na świecie, Halvor Egner Granerud, nie ukrywa oburzenia w związku z opieszałością FIS. Międzynarodowa Federacja Narciarska nie sankcjonuje rosyjskich sportowców, co jest bardzo źle odbierane nawet przez skoczków narciarskich z innych państw. Zawodnikowi z Norwegii puściły nerwy w związku z ostatnią decyzją związku. Wcześniej sprzeciw w sprawie Rosji wyrażał także Kamil Stoch. Wojna na Ukrainie. Kuriozalne oświadczenie FIS dotyczące Rosji Przypomnijmy – niedawno FIS odrzuciła prośbę Norweskiego Związku Narciarskiego o wykluczenie Rosjan z najbliższych zawodów Pucharu Świata oraz mistrzostw świata w lotach narciarskich, które mają odbyć się w Vikersund. „Aby zapewnić uczciwy i integracyjny charakter zawodów na wszystkich imprezach FIS, federacje krajowe lub lokalni organizatorzy nie powinni wykluczać sportowców ze względu na płeć, rasę, narodowość lub orientację seksualną” – czytaliśmy w oświadczeniu. Halvor Egner Granerud uderzył w FIS Granerud był wyjątkowo oburzony tym stanowiskiem, więc postanowił uderzyć w FIS, publikując ostry post na Twitterze, wymierzony w organizację. „Jakie to sprawiedliwe i integracyjne, kiedy ukraińscy sportowcy muszą zostać w domu, aby bronić swojego kraju! Przestańcie popiskiwać, że sport to nie polityka” – napisał skoczek. Kibicom bardzo spodobała się reakcja Norwega, który nie akceptuje przyzwolenia na fakt, iż FIS jak dotąd nie wykluczył Rosjan z żadnych organizowanych przez siebie zawodów. Jego wpis poparł także Fatir Arda Ipcioglu, czyli skoczek narciarski pochodzący z Turcji. RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Czytaj też:

