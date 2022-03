Raw Air. Zmiana u polskich skoczków. Doleżal zdecydował się na innego zawodnika

„Trener Michał Doležal dokonał zmiany w składzie naszej reprezentacji na dalszą część rywalizacji w Turnieju Raw Air. Jakub Wolny został powołany w miejsce Stefana Huli” – poinformowano na oficjalnym Twitterze Polskiego Związku Narciarskiego.

Stefan Hula poza kadrą A

Stefan Hula przygotował na luty na tyle dobrą formę, że został powołany przez Michała Doleżala na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Zawodnik na olimpijskich skoczniach nie zachwycił, ale i tak prezentował się lepiej, niż po powrocie z imprezy czterolecia. Podczas środowych kwalifikacji do czwartkowego konkursu z cyklu Raw Air w Lillehammer Polak nie zdołał nawet awansować do zawodów, zajmując 52. miejsce. Trener Doleżal musiał zdecydować się na konkretne kroki i tak oto do składu na dalszą część zmagań w cyklu Raw Air powołany został Jakub Wolny, który zastąpi odsuniętego Hulę.

Prolog Raw Air obiecujący w wykonaniu Polaków

Oprócz słabego występu Stefana Huli Biało-Czerwoni mają kilka powodów do pozytywnego myślenia. Mówiąc kilka mamy na myśli pięć, czyli dokładnie tyle, ilu Polaków zakwalifikowało się do czwartkowego konkursu indywidualnego w Lillehammer. bardzo dobre pozycje zajęli Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, którzy uplasowali się odpowiednio na 4., 6. i 11. pozycji. Solidnie zaprezentował się 27. Paweł Wąsek. Kwalifikację wywalczył również Kacper Juroszek, który zajął w prologu 42. miejsce. Zawody odbędą się 3 marca o godzinie 16.

Czytaj też:

Burza wokół wpisu norweskiego skoczka. Napisał o „sytuacji w Ukrainie”, bronił go kolega z drużyny