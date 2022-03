Adam Małysz wyjaśnił kontrowersyjne zachowanie rosyjskiego skoczka. „To wiele mówi”

Rosyjscy skoczkowie do końca sezonu nie mogą występować w zawodach organizowanych przez FIS, co wiąże się z decyzją federacji o wykluczeniu zawodników reprezentujących kraj, który rozpoczął zbrojną inwazję na Ukrainę. I chociaż Jewgienija Klimowa szybko nie zobaczymy w konkursach Pucharu Świata, to postawa skoczka wciąż jest szeroko komentowana.

Przypomnijmy, dwa dni po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, Klimow wystąpił w konkursie drużynowym w Lahti, podczas którego założył rękawiczki z rosyjską flagą. Po każdym skoku zawodnik pokazywał kamerom swoje barwy narodowe, co w związku z działaniami rosyjskiej armii zostało odebrane jako prowokacja. To jednak nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że Klimow po wywalczeniu srebrnego medalu w olimpijskim konkursie mikstów publicznie pozdrowił Władimira Putina.

Wojna na Ukrainie. Małysz o Klimowie

Nowe światło na sprawę rzucił Adam Małysz. Dyrektor sportowy PZN przypomniał w rozmowie z WP SportoweFakty, że kilka lat temu Klimow został wykluczony z drużyny narodowej. – Dopiero na wniosek Putina i władz rosyjskich wrócił do Pucharu Świata. To wiele mówi – stwierdził.

Małysz ocenił również działania Putina stwierdzając, że prezydentowi Rosji „coś musiało się stać”. – Bo atak na Ukrainę jest czymś wręcz niewiarygodnym. Trudno o tym nie myśleć na co dzień. Trudno nawet spokojnie spać. Wszystkie media podają najnowsze informacje o tym, co się dzieje na Ukrainie. Cieszę się, że Polacy są narodem, który od razu wziął się za pomoc Ukraińcom. Nie zostawiamy ich samych sobie – zaapelował.

