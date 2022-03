Raw Air 2022. Kamil Stoch zawiódł mimo prowadzenia. Norweg wygrał konkurs, a Austriak cały turniej

Kolejna edycja cyklu Raw Air dobiegła końca. W ostatnim dniu zmagań w Norwegii wystartowało sześciu Polaków, wszyscy przeszli przez kwalifikacje, więc w konkursie obejrzeliśmy aż sześciu Biało-Czerwonych: Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Jakuba Wolnego i Kacpra Juroszka.

Raw Air 2022. Kacper Juroszek i Dawid Kubacki po pierwszej serii

To właśnie ostatni z wymienionych wystartował jako pierwszy z naszych reprezentantów. Jak na jego poprzednie występy, poradził sobie dobrze, lądując w okolicach punktu „k”. Uzbierał 105,9 punktu po skoczeniu na 118 metrów. Niemniej i tak nie wystarczyło mu to do przejścia do drugiej części zawodów.

Oprócz niego w najlepszej trzydziestce zabrakło też Dawida Kubackiego. Już w locie było widać, że nie do końca panuje nad swoją figurą i jego reakcja po wylądowaniu też nie mogła być inna. Skoczek czuł bezradność, ale nie tylko niekorzystnymi warunkami pogodowymi należy tłumaczyć jego nieudaną próbę. Ostatecznie bowiem zajął dopiero 32. lokatę i nie awansował do najlepszej trzydziestki.

Kamil Stoch prowadził po pierwszej serii. Czterech Polaków z awansem

Pierwszymi Polakami, którzy wywalczyli awans, zostali Jakub Wolny oraz Paweł Wąsek. Pierwszy z nich pofrunął na 124 metry, za które otrzymał 121,8 punktu. Natomiast drugi z wymienionych przeszedł dalej dzięki jeszcze gorszym startom takich zawodników jak Daiki Ito czy Ziga Jelar. Wąsek doleciał na 120. metr i dostał 115,5 „oczka”. Jeszcze za nimi uplasował się Piotr Żyła, który

Awans do drugiej serii wywalczył także Kamil Stoch. W prologu poszło mu wręcz fatalnie, ale w pierwszej serii pokazał klasę. 129 metrów, znakomite oceny (134,7) pozwoliły mu na objęcie prowadzenia z przewagą wynoszącą równo cztery punkty nad Danielem Andre Tande.

Piotr Żyła i Paweł Wąsek poprawili się w drugiej serii Raw Air 2022

W drugiej serii pierwszym z Polaków był Piotr Żyła, który spisał się dużo lepiej. Poleciał na około 130. metr, co potwierdziło, że jego forma jest rozregulowana. Co ciekawe sam „Wiewiór” jeszcze nie do końca był usatysfakcjonowany swoją próbą. Radość pokazał, dopiero kiedy pokazano jego wynik – 128 metrów oraz 243,6 punku. Zaraz po nim wystartował Paweł Wąsek i również oddał bardzo dobry skok. Choć poleciał o pół metra dalej, zrównał się ze starszym kolegą pod względem not.

Nieco później wystartował Jakub Wolny, który po pierwszej serii był 16. Niestety jednak nie podtrzymał ani swojej dobrej formy, ani nie dorównał poprzednim Biało-Czerwonym. Tym razem uzyskał zaledwie 118 metrów i wypadł do trzeciej dziesiątki ostatniego konkursu Raw Air.

Markus Eisenbichler przeskoczył rozmiar skoczni

Później niebywałej rzeczy dokonał Markus Eisenbichler, który przeskoczył rozmiar skoczni. Niemiec co prawda miał problemy przy lądowaniu i za to oceniono go nieco niżej, ale samą odległością (135,5 metra) wykonał wystarczająco dobrą pracę, by wskoczyć na pozycję lidera. Naturalnie zaraz potem obniżono belkę, z której startowali zawodnicy. To jednak nie przeszkodziło innym zawodnikom osiągać znakomitych wyników. Rywalizację o podium nawiązali między innymi Anże Lanisek i Daniel Andre, których oceniono jeszcze wyżej niż Eisenbichlera.

Kamil Stoch rozczarował. Daniel Andre Tande i Stefan Kraft z wielkimi sukcesami

Najważniejszy był jednak występ Kamila Stocha, bo to on do samego końca liczył się w walce o zwycięstwo w ostatnich zawodach tegorocznej edycji. Poleciał jednak tylko na 118 metrów i mimo tego, że po pierwszej serii prowadził, ostatecznie zajął dopiero 15. miejsce. Ostatecznie całe zawody wygrał Daniel Andre Tande. Drugie miejsce zajął Anze Lanisek, a trzecie Stefan Kraft. To właśnie ostatni z wymienionych zawodników wygrał też całą tegoroczną edycję Raw Air 2022.

Pozostałe lokaty Polaków? Paweł Wąsek był 18 ex aequo z Piotrem Żyłą, Jakub Wolny zajął 26. lokatę, Dawid Kubacki 33., a Kacper Juroszek 35.

