Oto faworyt do zastąpienia Michala Doleżala w kadrze polskich skoczków. Rozmowy już się odbyły

Choć od końca obecnego zimowego sezonu w skokach narciarskich dzieli nas kilka tygodni, nadal nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Michala Doleżala. Przedstawiciele PZN oficjalnie mówią, że zadecydują o tym dopiero po zakończeniu rywalizacji, a duże znaczenie będą miały mistrzostwa świata w lotach narciarskich, ale… Tajemnicą poliszynela jest fakt, że już teraz Apoloniusz Tajner i Adam Małysz sondują rynek trenerski w poszukiwaniu sukcesora dla Czecha.

Maciej Maciusiak i Mika Kojonkoski byli wysoko na liście

W gronie potencjalnych kandydatów na szkoleniowca Biało-Czerwonych rzekomo znalazło się kilkunastu specjalistów. Tak przynajmniej twierdzi wspomniany wyżej dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego.

W minionych tygodniach wiele mówiło się przede wszystkim o dwóch trenerach – Macieju Maciusiaku i Mice Kojonkoskim. Pierwszy nadal jest członkiem sztabu szkoleniowego Doleżala, aczkolwiek z różnych źródeł słyszymy, że panowie niekoniecznie zgadzają się co do tego, jak powinno się pracować z naszymi skoczkami. W dodatku jego praca jest wysoce ceniona przez działaczy PZN-u.

Kojonkoski natomiast to legenda tej dyscypliny sportu – to Fin sprawił, że Norwegia stała się w niej potęgą, aczkolwiek od dłuższego czasu pracował poza „mainstreamem”. Ostatnio szkolił skoczków z Chin, ale został zwolniony krótko przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Kacper Merk donosił jednak, iż akurat on jest już poza „konkursem” na następcę Doleżala.

Alexander Pointner faworytem PZN-u. Doszło do rozmów

Teraz na łamach sport.pl czytamy jednak, że poważnym kandydatem na trenera Polaków jest inny szkoleniowiec. To Alexander Pointner, który dawniej odnosił wielkie sukcesy, przez dekadę prowadząc kadrę Austrii. W artykule Piotra Majchrzaka czytamy, że PZN miał już nawet rozmawiać z tym trenerem i w tej chwili to on jest faworytem do przejęcia drużyny Biało-Czerwonych po Doleżalu.

„Pointner to szkoleniowiec, który przede wszystkim jest menadżerem i typem motywatora. Potrzebuje szerokiego sztabu. Tak pracował przez lata w Austrii, która przede wszystkim opiera swoje skoki na szkoleniu kadrach w danym regionie. Oznacza to, że do Polski musiałoby przyjść zapewne także kilku innych trenerów” – czytamy w tekście.

