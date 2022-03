Adam Małysz skrytykował polskiego skoczka narciarskiego. „Trudny do wyjaśnienia przypadek”

Nieustabilizowana forma jest zmorą wielu polskich skoczków w sezonie 2021/22. Z taką przypadłością zmagał się i Kamil Stoch, i Dawid Kubacki. Według Adama Małysza największe problemy w tym względzie ma jednak Piotr Żyła.

Piotr Żyła przeżywa ogromne wahania formy. To jego wyniki z ostatnich tygodni

Ostatnie tygodnie zdają się potwierdzać tezę postawioną przez dyrektora sportowego Polskiego Związku Narciarskiego, o czym świadczą kolejne rezultaty „Wiewióra” (dane z portalu skijumping.pl):

PŚ w Lahti 1 – 3. miejsce

PŚ w Lahti 2 – 14. miejsce

Raw Air w Lillehammer 1 – 11. miejsce

Raw Air w Lillehammer 2 – 8. miejsce

Raw Air w Oslo 1 – 27. miejsce

Raw Air w Oslo 2 – 9. miejsce

Adam Małysz skrytykował Piotra Żyłę

Małysz został zapytany o te wahania formy Żyły przez Kamila Wolnickiego, dziennikarza „Przeglądu Sportowego”. Odpowiedź byłej gwiazdy polskich skoków narciarskich daje do myślenia. – Piotrek to w ogóle trudny do wyjaśnienia przypadek. Wylatuje dziwnie z progu, rzuca nim w powietrzu i później ciągle czegoś szuka i walczy – stwierdził krytycznie dyrektor PZN-u.

„Wiewiór” naturalnie znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na zbliżające się mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Do Vikersund w Norwegii polecą także Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Paweł Wąsek oraz Andrzej Stękała. Zabraknie za to spisującego się słabo Stefana Huli.

Małysz wierzy w sukces Polaków podczas MŚ w lotach narciarskich

Czy w trakcie najbliższych zawodów w Norwegii powinniśmy spodziewać się sukcesu jakiegokolwiek Polaka? Małysz jest optymistą, ale nie ukrywa, że brak mu przekonania. – Patrzymy na wyniki w tym sezonie i wychodzi, że tak w zasadzie, to wróżymy z fusów. Może będzie dobrze, a może przeciętnie? Zostało wierzyć – zakończył.

