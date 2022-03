Michal Doleżal nie pojedzie z kadrą na mistrzostwa świata. Znamy powody tej decyzji

Już w czwartek 10 marca odbędą się kwalifikacje do mistrzostw świata w lotach, które rozpoczną się dzień później. To właśnie wtedy zostaną przeprowadzone dwie pierwsze serie konkursowe, a na starcie pojawi się 40 zawodników. Najlepszych 30 po dwóch lotach wystąpi 12 marca, kiedy to poznamy indywidualnego mistrza.

Do startu w czempionacie zgłoszono sześciu Polaków, którzy pojadą do Vikersund bez swojego trenera. Tak wynika z komunikatu opublikowanego przez Polski Związek Narciarski. „Trener Michał Doleżal otrzymał pozytywny wynik testu na obecność wirusa COVID-19 i nie uda się razem z naszą reprezentacją do Vikersund na Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich” – przekazał związek na Twitterze.

Mistrzostwa świata w lotach. Kto wystartuje?

Polski sztab zgłosił do startu na mistrzostwach świata w lotach w Vikersund sześciu Polaków. Do walki o medale będzie chciał włączyć się Kamil Stoch, który w swoim bogatym dorobku nie ma jeszcze złota wywalczonego na skoczni mamuciej. Oprócz trzykrotnego mistrza olimpijskiego w Norwegii wystąpią Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Jakub Wolny i Andrzej Stękała.

O ile Stoch, Żyła i Kubacki mogą być niemal pewni startu w zaplanowanym na 13 marca konkursie drużynowym, o tyle walka o ostatnie miejsce w zespole powinna rozegrać się między Wąskiem, Wolnym i Stękałą. Niewykluczone, że dopiero po zakończeniu zmagań indywidualnych poznamy nazwisko czwartego zawodnika, który wystąpi w rywalizacji zespołowej.

Czytaj też:

To wtedy zapadnie decyzja w sprawie Doleżala lub jego następcy. Jeden trener odpadł z wyścigu o posadę