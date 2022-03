Jakub Wolny najlepszym z Polaków na półmetku MŚ w lotach. Koniec marzeń o medalach

Mistrzostwa świata w Vikersund składają się z czterech serii. Do pierwszej z nich awansowali następujący Polacy: Jakub Wolny, Paweł Wąsek, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Wszyscy szczęśliwie oddali na tyle dobre próby, że na mistrzowskiej imprezie oddadzą wszystkie cztery skoki.

Pierwsza seria potwierdziła „drugoplanowość” Polaków

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych skakał Jakub Wolny, który od samego początku sprawia wrażenie dobrze przygotowanego do zmaganiach na mamucie w Vikersund. Polak uzyskał 219 metrów i bez problemu zakwalifikował się do trzech następnych serii MŚ w lotach narciarskich. Kolejnym z naszych reprezentantów był Paweł Wąsek. Ten mimo marnej prędkości na progu skoczył 196 metrów i zajął miejsce ex aequo z Simonem Ammannem.

Piotr Żyła nie zachwycił swoją próbą numer 1, ale zaprezentował się w niej przyzwoicie. „Wiewiór” doleciał bowiem do 215. metra. Chwilę później skakał Kamil Stoch, który zaledwie o 6.5 metra przekroczył 200. metr. Po pierwszej serii nasi zawodnicy zajmowali następujące miejsca: 13. Jakub Wolny, 15. Piotr Żyła, 19. Kamil Stoch i 25. Paweł Wąsek.

Najdalej skoczył Timi Zajc (242.5 metra), po jego skoku sędziowie stwierdzili, że najwyższy czas obniżyć belkę. Swoje skoki zepsuli natomiast Niemcy – Marcus Eisenbichler i Karl Geiger, którzy po pierwszym skoku będą mieli odpowiednio 24.i 11. miejsce. W czołowej dziesiątce znalazło się aż czterech Słoweńców i trzech Norwegów.

Mistrzostwa świata w Vikersund. Druga seria konkursowa

Dla Pawła Wąska sam awans do ścisłej trzydziestki w debiucie na MŚ był sukcesem. Polak nie dołożył jednak do niego dobrego drugiego skoku, w którym uzyskał 181.5 metra. Gorszą odległość uzyskał również Kamil Stoch, który zdołał skoczyć 196 metrów. Przykro o tym informować, ale również o wiele gorzej zaprezentował się Piotr Żyła, który skoczył zaledwie 187 metrów. Najlepszy z Polaków po pierwszej serii, Jakub Wolny skakał w bardzo słabych warunkach, ale zrobił, co mógł. Biało-Czerwony skoczył 197 metrów i okazał się najlepszym z naszych reprezentantów.

Miejsca Polaków po drugiej serii konkursowej MŚ w lotach: 12. Jakub Wolny, 19. Piotr Żyła, 21. Kamil Stoch, 29. Paweł Wąsek

Na półmetku MŚ w lotach prowadzi Marius Lindvik. Pozostałe miejsca na podium zajmują na razie drugi Stefan Kraft i trzeci Domen Prevc.

Czytaj też:

Media: Polska ma nowego rywala. Znana jest data i miejsce spotkania