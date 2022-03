Piotr Żyła na podium w Oberstdorfie! Świetny konkurs w wykonaniu Polaka

Na starcie niedzielnego konkursu w Oberstdorfie stanęło czterech z uprawnionych do startu sześciu Polaków. Kwalifikacji nie przebrnął Jakub Wolny, który skakał z mocno obniżonej belki, a za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowano Andrzeja Stękałę.

Skoki narciarskie. Piotr Żyła liderem na półmetku

W zawodach jako pierwszy z Biało-Czerwonych zaprezentował się Aleksander Zniszczoł, który po locie na 203 m pewnie zakwalifikował się do serii finałowej, zajmując 24. miejsce. Jeszcze lepiej poradził sobie Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski wprawdzie lądował metr krócej od kolegi, ale został sklasyfikowany wyżej, bo na 18. pozycji.

Rewelacyjnie spisali się Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Pierwszy z nich lądował na 221 m., co po pierwszej serii dawało mu czwartą lokatę. „Wiewiór” z kolei osiągnął 218,5 m i po pierwszej serii był liderem. Różnice między zawodnikami z czołówki były jednak niewielkie, a piętnasty Anze Lanisek tracił do Żyły zaledwie 11,2 pkt. Drugi był Eetu Nousiainen z Finlandii, co można było uznać za małą sensację, a trzeci triumfator sobotniego konkursu, Austriak Stefan Kraft.

Skoki narciarskie. Piotr Żyła na podium

W drugiej serii skoku powyżej 200 metrów nie zdołał powtórzyć Aleksander Zniszczoł, który lądował na 198,5 m., co przy niskich notach dało mu ostatecznie 28. pozycję. Jeszcze bliżej od młodszego kolegi skoczył Kamil Stoch, który już od dłuższego czasu ma problem z oddaniem w konkursie dwóch długich, równych skoków. Trzykrotny mistrz olimpijski osiągnął 195,5 m i został sklasyfikowany na 21. miejscu.

Dalekim lotem popisał się za to Ziga Jelar, który po pierwszej serii był 11. Słoweniec poszybował na 233,5 m, wysoko stawiając poprzeczkę swoim rywalom. Bardzo dobrze poradził sobie także jego rodak, Timi Zajc. Słoweniec skoczył 232 m i wyprzedził kolegę z reprezentacji, stając się jednym z pretendentów do podium.

Do dalekich prób Słoweńców nie zdołał nawiązać Dawid Kubacki. Odległość 206,5 m w wykonaniu Polaka dała mu ostatecznie siódme miejsce. Wysoką formę za to Stefan Kraft, który po locie na 222,5 m uplasował się tuż za plecami Timiego Zajca. Gorzej poradził sobie Eetu Nousiainen, który nie zdołał wytrzymać presji. Fin lądował na 201,5 m. i ostatecznie był ósmy, co i tak jest jego życiowym sukcesem.

To, że potrafi sobie radzić z presją, potwierdził Piotr Żyła. Polak skoczył 221 m i zakończył konkurs w Oberstdorfie na drugim miejscu. Wygrał Timi Zajc, trzeci był Stefan Kraft.

