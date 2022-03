Znamy kadrę Polaków na zawody Pucharu Świata w Planicy. Skoczek wraca do drużyny

To nie był udany sezon dla reprezentantów Polski. W kampanii 2021/22 Biało-Czerwoni rozczarowali, a prawdziwe powody do radości dawali kibicom tylko od święta. Jak pójdzie im w ostatni weekend zawodów Pucharu Świata? Od czwartku 24 marca podopieczni Michala Doleżala będą rywalizowali w Planicy.

Nieudany sezon dla Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły

W kończącym się właśnie sezonie zimowym polscy skoczkowie rzadko kiedy prezentowali się na miarę swoich możliwości. Co prawda w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich Dawid Kubacki zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym, aczkolwiek ani wcześniej, ani później nie skakał równie świetnie.

Wiele do życzenia pozostawiała także forma Kamila Stocha, który otarł się o sukces podczas wspomnianej imprezy, oddał też kilka pojedynczych naprawdę dobrych skoków, lecz w ciągu całego sezonu nie potrafił ustabilizować formy. Sam lider naszej kadry jest do tego stopnia sfrustrowany swoimi wynikami, że niedawno przyznał otwarcie, iż nie może doczekać się końca sezonu i wizji dłuższego odpoczynku.

W Oberstdorfie natomiast, czyli w miniony weekend, niespodziewanie dobrze zaprezentował się Piotr Żyła. Skoczek ten zwany „Wiewiórem” potwierdził, że doskonale czuje się na skoczniach mamucich. Po pierwszej serii był nawet liderem, a ostatecznie zajął drugą lokatę. W pewnym sensie rozbudził więc apetyty kibiców na ewentualny triumf również w Planicy, aczkolwiek Żyła wielokrotnie pokazał w sezonie 2021/22, że ciągłość dyspozycji nie jest jego mocną stroną.

Skład reprezentacji Polski na skoki narciarskie w Planicy

Cała wyżej wymieniona trójka naturalnie znalazła się w kadrze, którą do Słowenii zabiera Michal Doleżal. Oprócz nich Czech postawił także na Jakuba Wolnego, Andrzeja Stękałę oraz Pawła Wąska. Ten ostatni wraca do drużyny po krótkiej przerwie. W Oberstdorfie niespodziewanie zastąpił go Aleksander Zniszczoł, ponieważ 22-latek musiał spędzić kilka dni na kwarantannie z powodu uzyskania pozytywnego wyniku tekstu na koronawirusa.

Rywalizacja w Planicy rozpocznie się już w czwartek 24 marca. Najpierw odbędzie się oficjalny trening skoczków, a następnie kwalifikacje do konkursu indywidualnego.

