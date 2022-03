Chwile grozy na skoczni w Planicy. Austriak może i tak mówić o dużym szczęściu

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zwieńczą zmagania w Planicy, gdzie zaplanowano w sumie trzy konkursy: dwa indywidualne i jeden drużynowy. Pierwsze zawody odbędą się już w piątek 25 marca, a poprzedzą je czwartkowe kwalifikacje, które ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto z godz. 11 na 15.

Skoki narciarskie. Jan Hoerl zachwiał się na najeździe

Skoczkowie pojawili się na Letalnicy już rano, kiedy to zorganizowano treningi. Pierwszy z nich wygrał Daniel Huber, który poszybował na 226,5 m. Drugi był Timi Zajc, a trzeci Peter Prevc. Najwyżej z Biało-Czeronwych został sklasyfikowany Kamil Stoch, który zajął szóste miejsce. Wysoką formę zasygnalizował także Jan Hoerl, który lądował na 227,5 m., co dało mu 14. lokatę. To właśnie podczas skoku Austriaka w drugiej serii treningowej doszło do groźnie wyglądającego incydentu.

Słońce świecące w Planicy sprawiło, że tory najazdowe na skoczni mamuciej zaczęły topnieć. To z kolei miało wpływ na prędkości osiągane przez zawodników, a w przypadku Hoerla niemal doprowadziło do groźnego upadku. Austriak w pewnym momencie zachwiał się i tuż przed progiem musiał się podeprzeć, by uniknąć całkowitego stracenia równowagi. Hoerl i tak może mówić o dużym szczęściu, bo ostatecznie udało mu się wybić z progu i bezpiecznie wylądować na 97,5 m.

Po skoku Austriaka zakończono serię treningową. Wcześniej swoje skoki zdołało oddać 13 zawodników, a najlepiej z nich spisał się Bor Pavlovcić. Słoweniec osiągnął 230 m i z ponad dwupunktową przewagą wyprzedzał drugiego Anze Semenicia.

