Konkurs drużynowy w Planicy. Gdzie oglądać zawody Pucharu Świata? Transmisja TV

Piątkowy konkurs Pucharu Świata zakończył się dla Polaków względnie dobrze. Najbardziej cieszyły równe próby większości reprezentantów Polski. Najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Kamil Stoch, który zajął 11. miejsce. Warto jednak zerkać na sobotni konkurs drużynowy, ponieważ dobra dyspozycja naszych zawodników na Letalnicy może przynieść pożegnalne podium dla Doleżala. Na zwycięstwo szanse są nikłe, ponieważ wyśmienitą formę prezentują Słoweńcy, którzy w piątkowym konkursie indywidualnym zajęli pierwsze cztery miejsca.

Michał Doleżal żegna się z kadrą

W czwartek 24 marca Michał Doleżal został powiadomiony przez Polski Związek Narciarski, że nie zostanie z nim przedłużona umowa, która wygasa już 31 marca. Oznacza to, że weekend w Planicy będzie ostatnim dla Czecha w roli szkoleniowca Biało-Czerwonych. Pozostały więc zaledwie dwie szanse, by z przytupem zakończyć wieloletnią przygodę Doleżala na stanowisku trenera. Pierwsza z nich już w sobotę.

Co ciekawe, PZN nadal nie ma planu na to, kto zastąpi Doleżala, przez co pierwszy obóz przygotowawczy do nowego sezonu Polacy rozpoczną później, niż zwykle. – Na 100 proc. głównym szkoleniowcem nie będzie Maciej Maciusiak. To będzie opcja zagraniczna. Zawodnicy będą konsultowali te decyzje, na razie dostaną dłuższe wolne po sezonie – powiedział Adam Małysz w rozmowie z Eurosportem.

PŚ w Planicy. Gdzie i kiedy oglądać konkurs?

Konkurs drużynowy Pucharu Świata w Planicy rozpocznie się w sobotę 26 marca o godzinie 9:45. Zawody będzie można oglądać w TVN, Eurosport 1 i na platformie Player.pl. Biało-Czerwoni wystąpią w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Kamil Stoch.

