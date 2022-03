Kamil Stoch po zakończeniu sezonu: Dobry dzień, żeby zacząć coś od nowa

Kamil Stoch zakończył sezon 2021/22 Pucharu Świata na dobrym 14. miejscu. Samego zawodnika cieszyła przede wszystkim powtarzalność, jaką wyrobił sobie w Planicy. – Przyjemne było tutaj. Dobre cztery dni. Dużo przyjemności z tego czerpałem. Przyjemnie... – powtarzał nasz mistrz w rozmowie z Eurosportem. – Cieszę się, że wszystkie skoki były równe. Nie są one na wygrywanie, ale są dobre. Pokazało mi to, że w dalszym ciagu jestem w stanie – mówił jeszcze Polak.

Kamil Stoch o sytuacji z PZN. „Za wcześnie, żeby o tym wszystkim mówić”

Powyższa deklaracja Stocha jest swego rodzaju potwierdzeniem, że trzykrotny zdobywca złotego medalu olimpijskiego nadal chce i nadal może kontynuować karierę sportową. Pozostaje tylko kwestia trenera, z którym rozpoczną się przygotowania do nowego sezonu. W sobotę miał ze skoczkiem rozmawiać sekretarz generalny Jan Winkiel. Rozmowa jest pokłosiem odważnych wypowiedzi skoczków, którzy mocno krytykowali PZN. – Wiadomo, że wczoraj trzeba było zrobić coś. Teraz zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie – tłumaczył Polak.

– Na razie jest za wcześnie, żeby o ty, wszystkim mówić. Jest teraz dużo czasu, trzeba to dobrze poukładać, dobrze rozegrać – powiedział skoczek. Na pytanie co z przygotowaniami do następnego sezonu powiedział, że przecież na razie nie ma trenera.

Stoch zwrócił się do kibiców

Kamil Stoch skorzystał z tego, że stoi przed kamerami Eurosportu i zwrócił się do kibiców, którzy wiernie śledzili poczynania naszych kadrowiczów. – Chciałbym podziękować kibicom za wsparcie w tym trudnym dla nas sezonie. To wsparcie było czuć, bardzo dużo energii – mówił Polak. – Dzisiaj jest ładny dzień, dobry na to, żeby zacząć coś od nowa – dodał jeszcze Stoch, mając pewnie na myśli cały konflikt z PZN.

