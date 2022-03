PZN prowadzi rozmowy z następcą Doleżala. Kwestia urlopów rehabilitacyjno-regeneracyjnych wyjaśniona

Za polskimi skoczkami jeden z najgorszych sezonów od wielu lat, choć nie można zapomnieć, że okraszony brązowym medalem igrzysk olimpijskich dla Dawida Kubackiego. Polski Związek Narciarski dostrzegł potrzebę zmiany i zdecydował, aby nie przedłużać umowy z Michałem Doleżalem. To nie spodobało się czołowym skoczkom naszej kadry, którzy otwarcie krytykowali decyzję związku. Fakty są jednak takie, że do nowej kampanii skoczkowie będą przygotowywali się pod okiem innego szkoleniowca.

Apoloniusz Tajner o posiedzeniu Prezydium PZN

Zebranie zarządu miało na celu ustalenie działań całego systemu skoków narciarskich i innych sportów, które podlegają pod tę instytucję. W posiedzeniu brali udział Jan Winkiel, Jarosław Konior, Wojciech Gumny, Adam Małysz i sam Apoloniusz Tajner. Po zakończeniu zebrania opublikowano najważniejsze decyzje, jakie zapadły za zamkniętymi drzwiami. Zdecydowano między innymi o powrocie do szkolenia w mniejszych grupach. – Będzie kadra A, od 6 do 8 zawodników; kadra B, również 6-8 osób; kadra C, tzw. Młodzieżowa, też 6-8 osób. Powołamy jeszcze dwie grupy regionalne w oparciu o TZN, śląsko-beskidzki Związek Narciarski, COS i PZN – mówił w rozmowie z TVP Sport Tajner.

Michał Doleżal odchodzi z PZN. Niedługo pojawi się nowy szkoleniowiec

Zwolennikiem dania Michałowi Doleżalowi kolejnej szansy w kwestii prowadzenia reprezentacji Polski byli czołowi skoczkowie naszej kadry – Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. PZN nie ugiął się pod presją narciarskich autorytetów i definitywnie pożegnał się z czeskim trenerem. Na horyzoncie natomiast maluje się już nowa postać, która ma zastąpić Doleżala. – Przeprowadziliśmy bardzo zaawansowane rozmowy z potencjalnym nowym trenerem naszej czołówki. A właściwie ze sztabem trenerów zagranicznych, którzy poprowadzą kadrę A. Będą mieli wpływ na szkolenie w kadrach A, B, C i tych kadrach młodzieżowych. Są tym bardzo mocno zainteresowani- zapowiedział prezes PZN.

PZN zalecił urlopy dla skoczków. Prezes związku tłumaczy

PZN w oficjalnym oświadczeniu po spotkaniu zarządu poinformował, że zalecił skoczkom kadry A urlopy rehabilitacyjno-regeneracyjne, co spotkało się z prześmiewczą reakcją na przykład żony Dawida Kubackiego. Prezes PZN uważa, że taka przerwa może wpłynąć na postawę Polaków w następnym sezonie. – Oczywiście, wszystko będziemy finansowali. Po sześciu latach ciężkich treningów muszą się zresetować, odpocząć. Nie ma innego wyjścia. Takie są prawidła i reguły gry w sporcie wyczynowym. Jeśli się tego nie robiło do tej pory, prawdopodobnie efekt zmęczenia wystąpił najbardziej w tym roku. To było widoczne w postawie zawodników na skoczniach – tłumaczył zalecenia związku Apoloniusz Tajner.

Na dłuższy urlop zdecydował się między innymi lider naszej kadry Kamil Stoch. – Bardzo tego potrzebował. Jeśli wróci do szkolenia wypoczęty, pierwszy raz od sześciu lat, to myślę, że rozwój jego kariery może jeszcze przyspieszyć, a daleki jest na pewno od zakończenia skakania – ocenił Tajner.

Czytaj też:

Matty Cash dostał od kibiców wyjątkowy prezent. Jego ojciec wyznał, czy obrońca spełnił obietnicę