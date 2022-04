Nowy trener polskich skoczków wskazał błędy Stocha i Żyły. Przez to zmarnowali sezon

Podczas ostatnich zawodów minionego sezonu Pucharu Świata doszło do burzliwego rozstania z dotychczasowym trenerem polskiej kadry skoczków narciarskich Michalem Doleżalem. W obronie czeskiego szkoleniowca stanęli trzej liderzy reprezentacji – Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy otwarcie przyznali, że chcą dalej z nim współpracować. Ostatecznie na nic się to zdało i nowym trenerem został Thomas Thurnbichler. Austriak szybko zabrał się do pracy.

Skoki narciarskie. Problemy Kamila Stocha i Piotra Żyły według Thomasa Thurnbichlera

Nowy szkoleniowiec przeprowadził się do Krakowa, gdzie analizuje występy swoich nowych podopiecznych. Jednocześnie często udziela się w mediach. W rozmowie z portalem Skijumping.pl Thomas Thurnbichler otwarcie wskazał na problemy, z którymi jego zdaniem, zmagali się m.in. Kamil Stoch oraz Piotr Żyła. – Niestabilna pozycja najazdowa, bądź problemy w locie, wynikają z błędów popełnionych podczas pracy nad podstawami. Zimą, kiedy nie ma czasu na trening, trudno do nich wrócić i odbudować bazę. To niemożliwe. Moim zdaniem problemem były niewystarczające fundamenty, przez co zimą wkradały się błędy techniczne – zdradził Austriak.

Po chwili 32-latek dodał, że w trakcie analizy dostrzegł wiele podstawowych błędów podczas przygotowań. Dlatego też wraz ze swoim sztabem zrobi wszystko, aby je wyeliminować. Wszystko po to, aby nasi skoczkowie mogli rywalizować na wysokim poziomie przez cały sezon Pucharu Świata.

Nowy trener polskiej reprezentacji nie ma zbyt dużo czasu. Zimowe zmagania w skokach narciarskich rozpoczną się już na początku listopada. Inauguracja sezonu będzie miała miejsce w Wiśle.

