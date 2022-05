Adam Małysz wbił szpilkę Doleżalowi. Były skoczek ocenił też Thurnbichlera

Po zakończeniu sezonu w Pucharze Świata w skokach narciarskich doszło do niemałego zamieszania w naszej kadrze. PZN nie przedłużył kontraktu z Michalem Doleżalem, mimo że ten miał poparcie biało-czerwonych skoczków. Nowym szkoleniowcem został młody Austriak Thomas Thurnbichler. Trener od razu wziął się do pracy. Przeanalizował błędy, jakie popełniali polscy zawodnicy i teraz wraz ze swoim sztabem stara się je wyeliminować. Adam Małysz w rozmowie z TVP Sport ocenił pierwsze tygodnie pracy. Odniósł się także do byłego szkoleniowca kadry.

Adam Małysz wbił szpilkę Michalowi Doleżalowi

Czeski trener ponownie został asystentem Stefana Horngachera. Tym razem będzie z nim współpracować w reprezentacji Niemiec. Dyrektor PZN-u skomentował tę decyzję Czecha. Zdradził, że Michal Doleżal zapewniał go, że po tym zachowaniu niemieckiego szkoleniowca nie dołączy do jego sztabu. Wyszło jednak inaczej. – Wiem, że w Niemczech dostał naprawdę dobre warunki, no i będzie miał mniejszą odpowiedzialność. Z Doleżalem przeżyliśmy lepsze i gorsze chwile. Czasem brakowało mu twardej ręki czy decyzyjności, ale ogólnie go cenię – stwierdził w rozmowie z TVP Sport.

Adam Małysz uważa także, że zatrudnienie Thomasa Thurnbichlera przez PZN to dobry ruch ze strony związku. Były skoczek jest zadowolony z postawy Austriaka, który momentalnie wziął się do pracy. Widać, że bardzo mu zależy. – Thomas to zdecydowana i stanowcza osoba. Do tego bardzo skłonna do współpracy, co jest fajne. Wiem, że po kontaktach z zawodnikami nawet przebił Horngachera. Bardzo mi się to podobało – dodał.

