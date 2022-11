Żona Dawida Kubackiego przekazała radosną wiadomość. Fani przypomnieli historię sprzed dwóch lat

Dawid Kubacki już latem błyszczał formą, a potwierdzeniem dobrej dyspozycji 32-latka był triumf w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix. Mistrz świata z Seefeld również zimą powinien liczyć się w walce o najwyższe trofea i to on może stać się liderem kadry. Dodatkową motywacją dla doświadczonego skoczka jest fakt, że wkrótce po raz drugi zostanie ojcem, o czym w mediach społecznościowych poinformowała jego żona.

Dawid Kubacki będzie miał drugą córkę

Marta Kubacka udostępniła na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z wyraźnie zaokrąglonym brzuszkiem ciążowym. Obok żony skoczka siedzi z kolei córka małżeństwa, Zuzanna. „Siostra, jeszcze dwa miesiące i się widzimy” – napisała Kubacka, a internauci od razu zauważyli, że pierwsze dziecko pary również przyszło na świat pod koniec roku.

Przypomnijmy, gdy w grudniu 2020 roku na świat przychodziła Zuzia, jej ojciec brał udział w Turnieju Czterech Skoczni. Kubacki wygrał konkurs w Garmisch-Partenkirchen, a w Innsbrucku był trzeci, dzięki czemu zajął ostatecznie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej prestiżowych zawodów.

To właśnie do tej historii nawiązali internauci komentujący informację o tym, że skoczek ponownie zostanie ojcem. „Aaaaaa gratulacje! Czyżby rozwiązanie szykuje się również na finał turnieju Czterech Skoczni? Ale byłaby to dla Was data!” – napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. Niektórzy przypominali też, że po tym, jak na świat przyszła pierwsza córka skoczka, komentujący konkurs Przemysław Babiarz w trakcie transmisji na antenie TVP nazwał go „Tatą Zuzanny”. „Koniecznie zdradźcie imię co by Babiarz wiedział, jak nazywać Dawida!” – zaapelował jeden z kibiców.

instagramCzytaj też:

Zaskakujące słowa Kubackiego o pracy z Thurnbichlerem. „Myślałem, że się zabiję”Czytaj też:

Ten polski skoczek może być najlepszy w sezonie 2022/23. Dlatego Thurnbichler w niego wierzy