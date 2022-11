Adam Małysz zdradził pomysł na rozwój sportów zimowych w Polsce. Nadchodzą zmiany

Adam Małysz jest jedną z największych, o ile nie największą legendą skoków narciarskich w Polsce oraz poza nią. Po zakończeniu kariery skoczka, próbował także swoich sił w Formule 1 i nie była to najgorsza przygoda, jednak zaraz po tym od razu wrócił do sportów zimowych, które są jego wielką pasją. Pierwotnie został dyrektorem koordynatorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, a gdy Apoloniusz Tajner przestał piastować stanowisko prezesa PZN, Adam Małysz został awansowany na to stanowisko. Były laureat kryształowej kuli Pucharu Świata w skokach narciarskich robi wszystko, żeby unowocześnić sporty zimowe. Teraz wpadł na kolejny, wcześniej sprawdzony pomysł.

Polscy sportowcy zimowi mogą trafić do wojska

Całkiem niedawno Adam Małysz opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z generałem Wojska Polskiego, Jarosławem Miką. Ich spotkanie nie było przypadkowe. Panowie omawiali współpracę Polskiego Związku Narciarskiego z Wojskiem Polskim. Prezes PZN przyznał w rozmowie z TVP Sport, na czym ta współpraca miałaby polegać.

– Od dawien dawna mieliśmy pomysł, by zawodnicy, tak jak dawniej, pracowali w służbach mundurowych, wojsku, policji czy służbach celnych. Tak jest w innych krajach, choćby w Niemczech i Austrii, i to działa. To jest szansa dla zawodników. Wiemy, jak ciężko może wyglądać sytuacja sportowca, który zbliża się do końca kariery. Chcemy, żeby już wcześniej pracowali oni w służbach, dostawali zgodę na treningi, a po zakończeniu kariery dalej mieli możliwość powrotu do pracy w pełnym wymiarze – przyznał Adam Małysz.

Polscy sportowcy współpracują z Wojskiem Polskim

Warto zaznaczyć, że Polscy sportowcy zimowi nie byliby pierwszymi, którzy mieliby podjąć współpracę z Wojskiem Polskim.

Wcześniej zrobili to m.in.: Konrad Bukowiecki, Adrianna Sułek, Justyna Święty-Ersetic, Sofia Ennaoui, Monika Hojnisz-Staręga i Andrzej Nędza-Kubiniec. Z Polskiego Związku Narciarskiego zrobili to m.in. snowboardziści i biegacze narciarscy.

Czytaj też:

Oficjalna kadra polskich skoczków na Puchar Świata w Wiśle. Będzie kogo podziwiać!Czytaj też:

Adam Małysz pożegnał legendę. Przez lata wspierał skoczków narciarskich