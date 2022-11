Rusza Puchar Świata w skokach narciarskich 2022/2023. Przypominamy terminarz

Zbliżający się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie historyczny. Zawodnicy rozpoczną rywalizację o Kryształową Kulę już w pierwszy weekend listopada, a ostatni konkurs zaplanowano dopiero na początek kwietnia. Co więcej, po premierowych konkursach w Wiśle skoczków czekają aż trzy tygodnie przerwy, co w dużej mierze wiąże się z piłkarskimi mistrzostwami świata w Katarze, które potrwają od 20 listopada do 18 grudnia.

Wisła gospodarzem pierwszych konkursów

Na tym nie koniec nowości. Po raz pierwszy w historii Pucharu Świata skoczkowie będą rywalizowali o punkty na skoczni z igielitem, na której zastosowano lodowe tory najazdowe. Mowa o obiekcie w Wiśle, który będzie pełnił rolę gospodarza pierwszych zawodów tegorocznej edycji rywalizacji o Kryształową Kulę. To właśnie tam zobaczymy na starcie 71 zawodników, w tym aż 13 Polaków.

Do piątkowych kwalifikacji przystąpią Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Jan Habdas, Kacper Juroszek, Maciej Kot, Klemens Murańka i Tomasz Pilch. Kibice największe nadzieje wiążą ze startem Kubackiego, który wygrywając Letnie Grand Prix, potwierdził, że znajduje się w wysokiej formie.

Wśród faworytów do triumfu w zawodach oraz w gronie zawodników, którzy powinni liczyć się w walce o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, wymienia się także triumfatora ubiegłorocznej edycji Pucharu Świata, Ryoyu Kobayashiego. W walce o wysokie lokaty powinni liczyć się także Norwegowie: Marius Lindvik i Halvor Egner Granerud, a także Niemiec Karl Geiger oraz Stefan Kraft z Austrii.

Skoki narciarskie 2022/2023. Terminarz

Sezon Pucharu Świata zostanie zainaugurowany 5 listopada, a zakończy się 2 kwietnia. Na zawodników czekają nie tylko konkursy w ramach rywalizacji o Kryształową Kulę, ale także mistrzostwa świata, które odbędą się w dniach 21 lutego – 5 marca w Planicy.

5-6 listopada, Wisła

26-27 listopada, Ruka

9-11 grudnia, Titisee-Neustadt

17-18 grudnia, Engelberg

29 grudnia, Oberstdorf (Turniej Czterech Skoczni)

1 stycznia, Garmisch-Partenkirchen (Turniej Czterech Skoczni)

4 stycznia, Innsbruck (Turniej Czterech Skoczni)

6 stycznia, Bischofshofen (Turniej Czterech Skoczni)

14-15 stycznia, Zakopane

20-22 stycznia, Sapporo

28-29 stycznia, Bad Mitterndorf

3-5 lutego, Willingen

11-12 lutego, Lake Placid

18-19 lutego, Rasnov

11-12 marca, Oslo (Raw Air)

14-16 marca, Lillehammer (Raw Air)

18-19 marca, Vikersund (Raw Air)

25-26 marca, Lahti

31 marca – 2 kwietnia, Planica (Planica7)

Czytaj też:

Adam Małysz zdradził pomysł na rozwój sportów zimowych w Polsce. Nadchodzą zmianyCzytaj też:

Żona Dawida Kubackiego przekazała radosną wiadomość. Fani przypomnieli historię sprzed dwóch lat