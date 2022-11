Wiadomo, co Kamil Stoch chce robić po zakończeniu kariery. Żona zdradziła jego plany

Kamil Stoch w Pucharze Świata zadebiutował w styczniu 2004 roku, kiedy to zakwalifikował się do konkursu w Zakopanem. Od tego czasu 35-letni dzisiaj zawodnik aż 80-krotnie stawał na podium zawodów cyklu, po drodze wygrywając 39 konkursów oraz zdobywając dwie Kryształowe Kule. Na swoim koncie ma także cztery triumfy w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni, indywidualne mistrzostwo świata oraz trzy złote medale olimpijskie. To czyni go jednym z najbardziej utytułowanych skoczków w historii.

Kamil Stoch marzy o tym po zakończeniu kariery

Przed startem kolejnego sezonu Stoch wprawdzie nie jest wymieniany w gronie faworytów do sięgnięcia po Złotą Kulę, ale jest postrzegany jako zawodnik, który może co jakiś czas zameldować się w czołówce zawodów. Wciąż też nie wiadomo, czy po zakończeniu cyklu 35-latek zdecyduje się na zakończenie kariery, o co zapytano jego żonę, Ewę Bilan-Stoch.

Nie nakłaniałam go do tego, bo wiem, że skoki wciąż sprawiają mu olbrzymią radość i dzięki nim jest szczęśliwy. Cierpliwie czekam na swoją kolej i realizuję swoje projekty. Część tych spraw spokojnie na niego czeka i myślę, że zaangażuje się w to wszystko, gdy zdecyduje się zakończyć karierę. To jednak jego decyzja i jestem przekonana, że podejmie ją w najwłaściwszym momencie – stwierdziła w rozmowie z WP SportoweFakty.

Jak przyznała Bilan-Stoch, temat zakończenia kariery przez jej męża pojawia się coraz częściej, m.in. podczas rozmów ze znajomymi. Sama jednak nie dopytuje męża o plany, ponieważ zawodnik wciąż nie wie, kiedy przejdzie na sportową emeryturę. – Wspieram swojego męża i zamierzam cieszyć się z każdego jego sukcesu – zadeklarowała.

Żona trzykrotnego mistrza olimpijskiego zdradziła także, co planuje robić wspólnie z mężem, gdy ten zakończy już karierę. Jak się okazuje, małżeństwo marzy o podróży samochodem dookoła świata. – Nieustannie o tym rozmawiamy, snujemy plany, porównujemy auta i czytamy o krajach, które będziemy przemierzać – przyznała.

