Oto tajemnica sukcesu Piotra Żyły. Ta jedna rzecz zmieniła wiele

Początek sezonu 2022/23 w wykonaniu polskich skoczków narciarskich jest całkiem udany. Na starcie błyszczy przede wszystkim Dawid Kubacki, który wygrał zarówno sobotnie, jak i niedzielne zawody w Wiśle. W Ruce nie poszło mu tak dobrze, właściwie wypuścił wygraną z rąk. Ze swoich skoków w Finlandii może być za to zadowolony Piotr Żyła. On akurat pierwszy konkurs skończył na podium, w drugim był piąty. W pierwszy weekend PŚ też trzymał się blisko czołówki.

Piotrowi Żyle służy współpraca z Thomasem Thurnbichlerem

To duża różnica względem tego, prezentował się przed rokiem, kiedy jeszcze drużynę prowadził Michal Doleżal. Warto jednak zwrócić uwagę na to, co dokładnie sprawiło, iż „Wiewiór” nagle prezentuje się o niebo lepiej. Apoloniusz Tajner w rozmowie z portalem sport.tvp.pl stwierdził, że naszemu reprezentantowi służy współpraca z Thomasem Thurnbichlerem.

– Najważniejsze u Piotra jest zdecydowanie nastawienie. W tym tkwi jego tajemnica. Znowu czuje się dobrze. Ma dużą motywację i pewność siebie. Obcowanie z nowym sztabem szkoleniowym wyszło mu na plus – stwierdził były prezes Polskiego Związku Narciarskiego. – Thomas Thurnbichler wpoił mu pewne zasady. Trafił do kolejnego zawodnika. Widać to gołym okiem. Dobra atmosfera pomaga w utrzymywaniu wysokiej sportowej dyspozycji – dodał Tajner.

Wyniki Piotra Żyły w sezonie 2022/23

Wisła 5.11 – piąte miejsce – 45 punktów do klasyfikacji generalnej

Wisła 6.11 – ósme miejsce – 32 pkt.

Ruka 26.11 – trzecie miejsce – 60 pkt.

Ruka 27.11 – piąte miejsce – 45 pkt.

