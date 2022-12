Polski skoczek kontuzjowany. Thomas Thurnbichler potwierdził doniesienia

Kacper Juroszek jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych polskich skoczków młodego pokolenia i potencjalnego następcę Dawida Kubackiego, Piotra Żyły czy Kamila Stocha. 21-latek od kilku sezonów zbiera doświadczenie na arenach międzynarodowych, a na początku listopada z dobrej strony pokazał się w Wiśle, gdzie w drugim konkursie był blisko uzyskania kwalifikacji do finałowej serii (31. miejsce).

Kacper Juroszek wypada na miesiąc

Jak donosi Sport.pl, Juroszek prędko nie dostanie szansy na kolejny występ w zawodach. Skoczek zmaga się z problemami zdrowotnymi, przez które czeka go miesięczna przerwa od startów. – To problem z dyskopatią. To jest zła informacja, bo w skokach zawsze wykonuje się ten jeden dziwny ruch, a Kacper ma problem z plecami. Dlatego zdecydowaliśmy dzisiaj (7 grudnia – przyp. red), że Kacper Juroszek nie pojedzie na Puchar Kontynentalny – przekazał Thomas Thurnbichler.

Trener Biało-Czerwonych wyjaśnił, że obecnie Juroszek odbywa specjalne treningi, a po miesiącu ma przejść kolejne badanie rezonansem. Sztab szkoleniowy wprawdzie ma nadzieję, że 21-latek będzie gotowy do startów w drugiej części sezonu, ale też nie zamierza spieszyć się z przywróceniem skoczka do normalnych treningów.

– Patrząc na Kacpra Juroszka, wiem, że jest jednym z lepiej zapowiadających się skoczków na przyszłość. Dla nas priorytetem jest to, żeby był zdrowy przez najbliższą dekadę. Dlatego musimy być niezwykle ostrożni w przypadku tego, co robi, jak trenuje – zaznaczył Thurnbichler.

Z doniesień Sport.pl wynika, że Juroszek z bólem pleców zmaga się od 2021 roku, a problemy zawodnika ze zdrowiem nasiliły się po jednym z konkursów Letniego Grand Prix. Również na początku listopada w Wiśle walczył z bólem, przez co musiał odpuścić jeden z treningów, a w kwalifikacjach do pierwszego konkursu nie zajął miejsca gwarantującego udział w zawodach.

