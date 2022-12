Dawid Kubacki zdeklasował rywali. Kamil Stoch w końcu pokazał, na co go stać

O godz. 15:45 rozpoczął konkurs indywidualny w Titisee-Neustadt, do którego chwilę wcześniej zakwalifikowało się siedmiu Polaków. Najlepszy w kwalifikacjach był Dawid Kubacki, który skoczył 141 metrów. Piotr Żyła skończył czwarty, a Kamil Stoch ex aequo z Timim Zajcem zajęli ósme miejsce.

Pierwsza seria. Kiepski początek Biało-Czerwonych

W pierwszej serii konkursu indywidualnego w Titisee-Neustadt pierwszym Biało-Czerwonym na belce był Jakub Wolny, który skoczył 117 metrów i nie miał co liczyć na awans do drugiej serii.

Zaraz po nim swój skok oddał Aleksander Zniszczoł, który oddał jeszcze krótszy skok i wylądował na 113 metrze. Chwilę później mogliśmy oglądać Tomasza Plicha, który skoczył tylko 112 metrów, co dało mu ostatnie miejsce.

Świetny skok Pawła Wąska i Kamila Stocha

Paweł Wąsek zaprezentował się zdecydowanie lepiej od swoich rodaków, którzy dotychczas oddawali skoki. Polak oddał świetny 133-metrowy skok, który uczynił go liderem. Tuż po nim na belce zobaczyliśmy Kamila Stocha, który powtórzył wyczyn swojego kolegi i również wylądował na 133 metrze. Trzykrotny mistrz olimpijski miał wyższe noty, dzięki czemu zepchnął rodaka na drugie miejsce.

Po 30 skokach w pierwszej serii liderem był Kamil Stoch, a Paweł Wąsek uplasował się na trzecim miejscu. Między dwóch Polaków wskoczył Peter Prevc, który wyprzedził Wąska o 0,2 pkt. Na 23. pozycji znalazł się Jakub Wolny, a 25. był Aleksander Zniszczoł. Całą stawkę zamykał Tomasz Pilch, który zajął 30 miejsce.

Piotr Żyła i Dawid Kubacki potwierdzili swoją klasę

Co prawda Piotr Żyła skoczył w pierwszej serii 131,5 metra, ale zgromadzona liczba 135,9 punktów pozwoliła mu na objęcie fotela lidera, z którego zepchnął go chwilę później Halvor Egner Granerud. Ostatni w pierwszej serii na belce zameldował się Dawid Kubacki, który potwierdził swoją wysoką dyspozycję w tym sezonie i wylądował na 139,5 metrze, co dało mu pierwsze miejsce w tej odsłonie tego konkursu. Polak był bezkonkurencyjny, a przed drugą serią zapewnił sobie przewagę 12,6 pkt nad drugim Granerudem. Na trzecim miejscu skończył Anze Lanisek.

Ostatecznie Piotr Żyła skończył na piątym miejscu, Kamil Stoch był siódmy, a Paweł Wąsek dwunasty. Niestety Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i Tomasz Plich nie zakwalifikowali się do drugiej serii.

Druga Seria. Dawid Kubacki zdeklasował rywali

Dwunasty po pierwszej serii Paweł Wąsek skoczył 132,5 metra, co dało mu drugie miejsce za Michaelem Hayboeckiem. Następny skakał Peter Prevc, który wylądował na 130-metrze i nie wyprzedził Polaka. Chwilę później na belce startowej zameldował się ósmy po pierwszej serii Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski odciął się od problemów z początku sezonu o skoczył na odległość 136 metrów. Piotr Żyła chciał powalczyć o podium, a żeby tego dokonać, musiał skoczyć daleko. Reprezentant naszego kraju skoczył daleko i wylądował na 137-metrze.

W tym konkursie ostatni skok oddał Dawid Kubacki, który osiągnął odległość 143 metry i tym samym zdeklasował swoich rywali i wygrał ten konkurs Pucharu Świata. Na drugim miejscu skończył Anze Lanisek, który skoczył 138,5 metra, a na ostatnim stopniu podium zameldował się Stefan Kraft, który osiągnął wynik 141,5 m. Piotr Żyła zakończył ten konkurs na czwartym miejscu, Kamil Stoch był ósmy a Paweł Wąsek jedenasty.

