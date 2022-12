Dawid Kubacki wygrał w Titisee-Neustadt. Prezydent Andrzej Duda pogratulował skoczkowi

Dawid Kubacki wygrał niedzielny konkurs w Titisee-Neudstadt. Polak oddał dwa świetne skoki, a najlepszy wynik osiągnął w drugiej serii, kiedy odleciał na odległość 143 metrów. Po wygranych zawodach na antenie Eurosportu zawodnik przyznał, że myślał, że ten skok będzie trochę dłuższy.

Może podejście do lądowania trochę za wcześnie wypuściłem i przez to spadło to noszenie. To jest kwestia do analizy, ale mimo wszystko wystarczyło – powiedział.

Prezydent Andrzej Duda: Wspaniały skok! Dziękujemy!

Pod wrażeniem wyczynu naszego skoczka był prezydent Andrzej Duda, który po wygranym przez Dawida Kubackiego konkursie pogratulował zawodnikowi osiągniętego wyniku w niemieckim Titisee-Neudstadt.

„Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt. Brawo! Gratulacje! Wspaniały skok! Dziękujemy!” – napisała głowa państwa.

Klasyfikacja generalna Pucharu Swiata

W niedzielnym konkursie poza Dawidem Kubackim świetnie zaprezentowali się również inni Polacy. Piotr Żyła zakończył na czwartym miejscu, Kamil Stoch był ósmy a Paweł Wąsek jedenasty. Niestety Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i Tomasz Plich nie zakwalifikowali się do drugiej serii.

Zwycięstwo w Titisee-Neudstadt było trzecim triumfem w tym sezonie dla Dawida Kubackiego. Pochodzący z Nowego Targu skoczek znajduje się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach 2022/23. Polak dotychczas uzbierał 470 punktów. Drugi jest Anze Lanisek ze Słowenii, który traci do niego 54 punkty. Na ostatnim miejscu podium uplasował się Austriak Stefan Kraft, który zgromadził do tej pory 377 „oczek”.

Jeśli chodzi o pozostałych reprezentantów Polski, to Piotr Żyła zajmuje 5. miejsce, Kamil Stoch jest osiemnasty, Paweł Wąsek 22., Tomasz Pilch 41. Stefan Hula 43. a Aleksander Zniszczoł 48.

