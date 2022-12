Kamil Stoch wrócił do dobrego skakania. „Z tego najbardziej się cieszę”

Od początku sezonu 2022/23 w skokach narciarskich Kamil Stoch ma problemy z ustabilizowaniem formy i oddawaniem dobrych skoków. Ponadto podczas zmagań w Wiśle został zdyskwalifikowany, a w Ruce narzekał na problemy. Z kolei w piątkowych zawodach w Titisee-Neustadt trzykrotny mistrz olimpijski nie zakwalifikował się do drugiej serii.

Polski skoczek mówił w piątek, że aktualnie ma problem z formą. – W ogóle nie idą mi tu skoki – stwierdził, dodając, że jest mu tego żal.

Niby robię krok do przodu, a dziś czuję się, jakbym zrobił dwa kroki wstecz – przyznał.

Konturs w Titisee-Neudstadt. Solidny występ Kamila Stocha

W związku z tym Thomas Thurnbichler zdecydował, że w sobotnim mikście Kamil Stoch nie wystąpi i będzie mógł sobie odpocząć i przygotowć się do niedzielnych zmagań. Wszystko wskazuje na to, że to była bardzo dobra decyzja trenera polskich skoczków.

W niedzielnym konkursie mistrz z Zębu pokazał zupełnie inną twarz. W pierwszej serii skoczył na odległość 133 metrów, a w drugiej serii poprawił tę odległość o trzy metry, co w końcowym rozrachunku dało mu ósme, najlepsze w tym sezonie miejsce w zawodach Pucharu Świata.

Kamil Stoch: Z tego się najbardziej cieszę

Po spotkaniu Kamil Stoch porozmawiał z dziennikarzami Eurosportu na temat swojej dyspozycji w tym konkursie. – Dzisiaj był naprawdę dobry dzień – przyznał, dodając, że kosztowało go to sporo energii i pracy, ale w końcu skoki wyglądały tak, jak chciał.

Miałem najbardziej solidny dzień. Wszystkie skoki były podobne, nie tylko pod względem odległości, ale też technicznie. Z tego się najbardziej cieszę – powiedział.

