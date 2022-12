Znamy sekret formy Dawida Kubackiego. Thomas Thurnbichler jest cudotwórcą

Od początku sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich Dawid Kubacki prezentuje bardzo wysoką formę. W minioną niedzielę Polak wygrał konkurs indywidualny w Titisee-Neudstadt, który był jego trzecim triumfem w trwającej kampanii. Ponadto nasz reprezentant miał ponad 25 pkt przewagi nad drugim Laniskiem, co tylko udowadnia, że jest to świetny czas dla zawodnika z Nowego Targu.

Nasz skoczek bardzo się wyróżnia i zdecydowanie poprawił swoją technikę skakania, przez co osiąga lepsze wyniki w odległościach i dostaje wyższe noty za styl. Dawida Kubackiego zawsze charakteryzowała duża moc odbicia, ale po treningach ze szkoleniowcem Thomasem Thurnbichlerem robi to lepiej niż wcześniej, co potrafi wykorzystać w locie.

Jakub Kot: Widać dużą różnicę

Po niedzielnym konkursie w Titisee-Neudstadt Apoloniusz Tajner stwierdził w rozmowie z WP Sportowymi Faktami, że Dawid Kubacki płasko prowadzi narty i nie wytraca prędkości.

Na temat skoków Dawida Kubackiego wypowiedział się również Jakub Kot, który teraz jest ekspertem na antenie Eurosportu, gdzie transmitowane są skoki narciarskie. Były skoczek przyznał, że Thomas Thurnbichler dużo pracował z zawodnikiem nad ustawianiem rąk, barków oraz sylwetką w drugiej fazie lotu. – Widać dużą różnicę – stwierdził Jakub Kot, cytowany przez Sportowe Fakty

– Lepsza faza lotu powoduje efekt domina, skoczek leci dalej i... lepiej ląduje. Widać to w ocenach za styl – podkreślił Kot.

Klasyfikacja Generalna Pucharu Świata w sokokach narciarskich

Po konkursie w Titisee-Neudstadt Dawid Kubacki uplasował się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach 2022/23. Polak dotychczas uzbierał 470 punktów. Drugi jest Anze Lanisek ze Słowenii, który traci do niego 54 punkty. Na ostatnim miejscu podium uplasował się Austriak Stefan Kraft, który zgromadził do tej pory 377 „oczek”.

Jeśli chodzi o pozostałych reprezentantów Polski, to Piotr Żyła zajmuje 5. miejsce, Kamil Stoch jest osiemnasty, Paweł Wąsek 22., Tomasz Pilch 41. Stefan Hula 43. a Aleksander Zniszczoł 48.

