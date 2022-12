Te słowa Kamila Stocha mogą cieszyć. Skoczek wskazał, co ma poprawić w Engelbergu

Sezon 2021/22 w wykonaniu Kamila Stocha był fatalny, zawodził w ciągu wielu miesięcy. Kolejny też rozpoczął nieudanie, ale z każdym kolejnym tygodniem gwiazdor się rozkręca. Po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Engelbergu podchodzi z dużą nadzieją, a jego słowa powinny uspokoić kibiców.

Kamil Stoch entuzjastycznie nastawiony do skoków w Engelbergu

Dotychczas bowiem ci martwili się o 35-latka pochodzącego z Zębu. W poprzednich zawodach organizowanych w ramach Pucharu Świata nie radził sobie bowiem tak, jak wszyscy się spodziewali. W Wiśle zajął 10. miejsce, a raz został zdyskwalifikowany, w Ruce dwa razy skończył w drugiej dziesiątce, ale kiedy w Titisee-Neustadt uplasował się na 40. lokacie, serca fanów zadrżały ze strachu. Potem jednak w Niemczech poprawił się i drugi z konkursów indywidualnych skończył na 8. pozycji.

Sam Stoch ma nadzieję, że w Engelbergu pójdzie mu lepiej, choć w kwalifikacjach zakończył rywalizację poza TOP 10. Odległość 125 metrów i 112,5 punktu dały mu 11. miejsce. – Jestem zadowolony, ale jednocześnie czuję niedosyt. To dobrze, bo mamy tu jeszcze dwa dni przed sobą – stwierdził skoczek w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Puchar Świata – Engelberg. Kamil Stoch wie, co musi poprawić

Zapytany o to, co może zrobić lepiej, aby wreszcie włączyć się do walki o triumfy w Pucharze Świata, Kamil Stoch był pewny siebie. – To są drobne rzeczy. Wystarczy, że coś zrobię odrobinę lepiej, czy mocniej utrzymam pozycję i to już pozwoli mi polecieć kilka metrów dalej, a skok będzie wyglądał inaczej – wyjaśnił.

Dodał również, iż w ostatnim czasie skupiał się głównie na tym, by złapać właściwy rytm, oddać parę dobrych skoków z rzędu i poczuć się pewniej. – Tak też się stało – zakończył. Co do przyszłych startów w Engelbergu kibice mają nadzieję na to, że Stoch wzniesie się na wyżyny możliwości. To właśnie na tym obiekcie w Szwajcarii aż dziesięciokrotnie stawał na podium w całej swojej karierze. Pod tym względem lepszy jest tylko Janne Ahonen.

Czytaj też:

Dawid Kubacki mocno na to narzeka w Engelbergu. „Trzeba z tym walczyć”Czytaj też:

Udane kwalifikacje Pucharu Świata w Engelbergu dla Polaków. Dawid Kubacki znów błysnął formą