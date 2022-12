Za nami kwalifikacje w Engelbergu. Duży pech jednego z polskich skoczków

Po bardzo udanym dla podopiecznych Thomasa Thurnbichlera pierwszym konkursie w Engelbergu, w którym Dawid Kubacki i Piotr Żyła stanęli na podium, przyszedł czas na drugą odsłonę rywalizacji na szwajcarskiej skoczni. Do niedzielnych kwalifikacji przed zawodami przystąpiło 57 zawodników, w tym siedmiu Polaków.

Skoki narciarskie w Engelbergu. Wyniki kwalifikacji

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych na belce startowej zasiadł Jakub Wolny, który w sobotnim konkursie nie zdołał wywalczyć awansu do drugiej serii. 27-latek dzisiaj otrzyma szansę na rehabilitację, ponieważ uzyskał prawo startu w zawodach po skoku na 106,5 m, który dał mu 42. pozycję.

Niewiele lepiej od kolegi z drużyny poradził sobie Aleksander Zniszczoł, który wylądował na 111,5 m i został sklasyfikowany na 37. miejscu. Po raz kolejny w konkursie nie zobaczymy Tomasza Pilcha, ponieważ odległość 87 m osiągnięta w niekorzystnych warunkach i przy niskich notach dała mu dopiero 54. lokatę.

Kwalifikacje w Engelbergu. Paweł Wąsek zdyskwalifikowany

Po raz kolejny poprawnie spisał się Paweł Wąsek, a lot na 123,5 m dawał mu pewny awans do konkursu. Niestety, Polak został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon, przez co nie zobaczymy go w zawodach. O pucharowe punkty powalczy za to Kamil Stoch, który poszybował na 135,5 m oraz uzyskał wysokie noty, przez co zajął piątą pozycję w kwalifikacjach.

Nieudaną próbę oddał Piotr Żyła, który popełnił błąd przy wyjściu z progu i skoczył 123,5 m. Trzeci zawodnik sobotniego konkursu i tak bez problemu awansował do konkursu z 24. miejsca i w zawodach będzie mógł powetować sobie nieudane kwalifikacje. O kolejne pucharowe miejsce na podium powalczy także Dawid Kubacki, który w kwalifikacjach skoczył 126 m i został sklasyfikowany na szóstej pozycji.

Kwalifikacje wygrał Manuel Fettner, który wyprzedził Karla Geigera i Halvora Egnera Graneruda. Początek konkursu już o godz. 12:30.

Czytaj też:

Thurnbichler nie krył zaskoczenia. Wymowne słowa trenera PolakówCzytaj też:

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Polscy skoczkowie w czołówce