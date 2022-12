Odważna deklaracja Piotra Żyły. To ważne przed Turniejem Czterech Skoczni

W sezonie 2022/23 króluje Dawid Kubacki, który wygrywa konkurs za konkursem, ale w światowej czołówce utrzymuje się również Piotr Żyła. 35-latek co prawda nie wygrał jeszcze żadnych zawodów, lecz nieustannie depcze po nartach najlepszych skoczków. Liczy też, że najlepszą wersję samego siebie pokaże podczas zbliżającego się Turnieju Czterech Skoczni.

Piotr Żyła ma poważne plany na Turniej Czterech Skoczni

Jak dotąd najwyższym miejscem zajętym przez „Wiewióra” było trzecie – w Engelbergu i Ruce. Raz uplasował się też tuż za podium. Co ciekawe biorąc pod uwagę osiem startów indywidualnych, reprezentant naszego kraju ani razu nie wypadł poza pierwszą dziesiątkę.

W trakcie Turnieju Czterech Skoczni chciałby więc postawić kropkę nad „i”, ponieważ jednocześnie cieszy się ze swoich rezultatów, ale również czuje niedosyt. Potwierdził to w rozmowie z portalem sport.tvp.pl, zapytany o cel na TCS. – Będę walczyć o wygraną, no nie? Będzie ogień! Ale walczyć to jedno… Stać mnie na dobre skoki. Ile to da w klasyfikacji, tego już nie wiem – stwierdził.

Wydaje się, że w obecnym sezonie „Wiewiór” jest odpowiednio zmotywowany, aby odnosić sukcesy. Co ciekawe w seriach próbnych czasem zdarza mu się skakać zdecydowanie poniżej możliwości, ale on sam uważa, że to dobrze. Dlaczego? – Bo włącza mi się wtedy alarm, że muszę wziąć się w garść. A poza tym, dzięki temu później zachowuję więcej energii na konkursy – wytłumaczył, nie bez logiki.

Turniej Czterech skoczni rozpocznie się 28 grudnia i potrwa do 6 stycznia.

