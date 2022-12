Thomas Thurnbichler wytłumaczył swoje wybory. Chodzi o Turniej Czterech Skoczni

29 grudnia Polscy skoczkowie rozpoczną walkę o Złotego Orła podczas 77. Turnieju Czterech Skoczni. Pierwszy konkurs odbędzie się w Oberstdorfie. Thomas Thurnbichler powołał do zawodów sześciu Biało-Czerwonych: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Stefana Hulę i Jana Habdasa. Wcześniej zawodnicy dostali kilka dni wolnego, by wspólnie z rodzinami spędzić Święta Bożego Narodzenia. Także trener wyleciał do Austrii w tym samym celu. Wkrótce wrócą do pracy.

Thomas Thurnbichler tłumaczy powołanie Jana Habdasa

Thomas Thurnbichler ogłosił kadrę na Turniej Czterech Skoczni zaraz po zakończonych mistrzostwach kraju w Wiśle, które zwyciężył Kamil Stoch. W konkursie udziału nie mógł wziąć Dawid Kubacki, który walczy z przeziębieniem. Zdecydowanie największą niespodzianką wśród powołanych skoczków jest Jan Habdas. Austriacki trener jasno wytłumaczył powód takiej decyzji.

— Chciałbym podkreślić, iż na Janie nie ciąży żadna presja. Chodzi mi o to, aby ten młody zawodnik zdobył doświadczenie. Drogą do tego są odpowiednie treningi, ale także przetarcie w zawodach – powiedział 33-latek.

Thomas Thurnbichler podsumował mistrzostwa Polski

Tym, co najbardziej przykuwało uwagę podczas mistrzostw Polski 22 grudnia, były trudne warunki atmosferyczne i wiejący silnie wiatr. Mimo wszystko zawody udało się rozegrać do końca, a Thomas Thurnbichler był zadowolony, że najlepsi zawodnicy znaleźli się w czołówce ostatecznej klasyfikacji.

Jednak przez zmienną pogodę Austriak miał problemy z ocenianiem poszczególnych skoków. Było to ważne ze względu na zbliżający się Turniej Czterech Skoczni. Ostatecznie 33-latek dokonał wyborów i wiele wskazuje na to, że nie mógł tego zrobić lepiej.

