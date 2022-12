Tego Thomas Thurnbichler oczekuje od Kamila Stocha. Ważne słowa selekcjonera

Choć od rozpoczęcia zimowego sezonu 2022/23 w skokach narciarskich minęło już wiele tygodni, Kamil Stoch nadal nie ustabilizował swojej sportowej dyspozycji. Thomas Thurnbichler zapytany o lidera reprezentacji Polski nie ukrywał, że ma wobec niego pewne oczekiwania. W rozmowie z portalem skijumping.pl powiedział dokładnie, o co mu chodzi.

Tego Thomas Thurnbichler oczekuje od Kamila Stocha

Od początku zimy bowiem forma zawodnika pochodzącego z Zebu mocno faluje. Miewa takie momenty, kiedy wydaje się, że za moment dołączy do czołówki, a miewa też fatalne, które nie przystoją sportowcowi z takim CV. Szczególnie było widać to po konkursach w Titisee-Neustadt oraz Engelbergu. W Niemczech Stoch był 40., a potem 8., z kolei w Szwajcarii najpierw 8., a później 39.

Mocne wahania w dyspozycji 35-latka dostrzega również Thomas Thurnbichler, który uważa, że mimo wszystko nie powinno się skreślać jego podopiecznego już przed startem w Turnieju Czterech Skoczni. – O Kamilu trzeba pamiętać zawsze. W optymalnej dyspozycji może sięgnąć po Złotego Orła, a robił to już trzy razy. To też ważne, że jemu nie chodzi o tylko o wygrywane. On chce oddawać jak najwięcej dobrych skoków – stwierdził Austriak.

Selekcjoner reprezentacji Polski dodał też, co musi zrobić zawodnik z Zębu, aby trener był usatysfakcjonowany jego występami. – Będę w pełni zadowolony, jeżeli Kamil odda sześć bardzo dobrych skoków na osiem prób. To byłby dla niego zastrzyk pewności siebie pod kątem kolejnej części sezonu – wyznał Thurnbichler.

