Stefan Hula miał problem przed TCS. Ktoś mu chciał wejść do torby...

Stefan Hula nie najlepiej wszedł w obecny sezon Pucharu Świata, jednak dzięki dobrym występom na mistrzostwach Polski zasłużył sobie na powołanie do kadry, która wystąpi podczas Turnieju Czterech Skoczni. Polski skoczek będzie najstarszym Polakiem, biorącym udział w zawodach oraz jednym z najstarszych zawodników w całej imprezie. Choć 36-latek przebywa już w Oberstdorfie, gdzie jutro (28.12) weźmie udział w kwalifikacjach do pierwszego konkursu, pokazał w mediach społecznościowych, jak wyglądały jego przygotowania do wyjazdu. Było wesoło!

Stefan Hula w kadrze Polski na Turniej Czterech Skoczni

Można powiedzieć, że Stefan Hula został powołany przez Thomasa Thurnbichlera do kadry Turnieju Czterech Skoczni w ostatniej chwili. Poza nim na niemiecko-austriackich zawodach zobaczymy także: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska i Jana Habdasa.

Dotychczasowe występy 36-latka w Pucharze Świata nie były najlepsze. Skoczek zgromadził zaledwie cztery punkty i zajmuje 46. pozycję w klasyfikacji generalnej. Jedynym Polakiem, który zgromadził mniej oczek, jest Aleksander Zniszczoł (2). Dobrym występem na mistrzostwach Polski Stefan Hula dał nadzieję na lepsze wyniki w Turnieju Czterech Skoczni.

Stefan Hula przygotował się do wyjazdu na TCS

Jeszcze przed wyjazdem do Oberstdorfu Stefan Hula zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym pokazał się w towarzystwie córek. Dziewczynki chciały jechać razem z tatą.

„U mnie pakowanie w toku. Ktoś tu wpakował mi się do torby! Moje dziewczyny z chęcią by się zabrały ze mną na Turniej” – napisał 36-latek.

