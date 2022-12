Tak źle w Turnieju Czterech Skoczni nie było od lat. Padł niechlubny rekord

Tegoroczny Turniej Czterech Skoczni zapowiada się niezwykle emocjonująco. Dyspozycja Polaków jest obiecująca, dlatego możemy spodziewać się dobrych i dalekich skoków w wykonaniu naszych reprezentantów. Faworytem do ostatecznego triumfu jest Dawid Kubacki, choć historia przemawia na jego niekorzyść. Wiele wskazuje na to, że będziemy świadkami zaciętej walki do ostatniego podmuchu wiatru trwania turnieju. Zawody mogą także potrwać znacznie krócej.

W Oberstdorfie wystąpi najmniej skoczków od lat

Już jutro, tj. w środę 28 grudnia na skoczni Schattenbergschanze w Oberstdorfie odbędą się dwie serie treningów oraz kwalifikacje do konkursu głównego, który rozpocznie się w czwartek. Tymczasem okazuje się, że do zawodów na niemieckiej skoczni zgłosiło się najmniej skoczków od... 1962 roku.

– To najmniejsza liczba zawodników na inaugurację TCS od... 1962 roku! – 61 skoczków zgłoszonych do kwalifikacji w Oberstdorfie, to najmniejsza liczba zawodników na inaugurację TCS od... 1962 roku! Kolejny znak dużego kryzysu globalnego skoków narciarskich – napisał na Twitterze specjalista od skoków narciarskich Radek S.

Wszystkie transmisje z Turnieju Czterech Skoczni będzie można obejrzeć na żywo w TV na antenie Eurosportu oraz online w aplikacji Eurosport, a także w serwisie player.pl. Wszystkie konkursy pokaże również telewizja TVN.

Turniej Czterech Skoczni 2022/23 – terminarz zawodów

28 grudnia (Oberstdorf)

14:00 – oficjalny trening

16:30 – kwalifikacje

29 grudnia (Oberstdorf)

15:00 – seria próbna

16:30 – pierwsza seria konkursowa (KO)

31 grudnia (Garmisch-Partenkirchen)

11:45 – oficjalny trening

14:00 – kwalifikacje

1 stycznia (Garmisch-Partenkirchen)

12:30 – seria próbna

14:00 – pierwsza seria konkursowa (KO)

3 stycznia (Innsbruck)

11:15 – oficjalny trening

13:30 – kwalifikacje

4 stycznia (Innsbruck)

12:00 – seria próbna

13:30 – pierwsza seria konkursowa (KO)

5 stycznia (Bischofshofen)

14:30 – oficjalny trening

16:30 – kwalifikacje

6 stycznia (Bischofshofen)

15:30 – seria próbna

16:30 – pierwsza seria konkursowa (KO)

Czytaj też:

Kubacki może przełamać „polską klątwę”. Małysz i Stoch nie dali radyCzytaj też:

Dawid Kubacki został porównany do Igi Świątek. Oto najmocniejsza broń Polaka