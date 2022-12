Tyle można zarobić w Turnieju Czterech Skoczni. Znaczna podwyżka dla zawodników

Turniej Czterech Skoczni zbliża się wielkimi krokami. Duży apetyt na wygranie go ma między innymi Dawid Kubacki. W dzień startu tej imprezy sportowej potwierdzono, jaką nagrodę otrzyma zwycięzca oraz ile pieniędzy będzie można zgarnąć w przypadku zwycięstw w poszczególnych konkursach.

Skoki narciarskie – Turniej Czterech Skoczni. Tyle zarobią najlepsi

Obecna suma robi wrażenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak niska była ta pula w poprzednich latach. Przez wiele lat triumfator mógł liczyć na zainkasowanie jedynie 20 tysięcy franków szwajcarskich, co w przeliczeniu na naszą walutę (przy aktualnym kursie 4,74) dawało nieco mniej niż 95 tysięcy złotych. Teraz jednak organizatorzy TCS postanowili znacznie zwiększyć wynagrodzenie.

Jak informuje portal sportowefakty.wp.pl, tym razem na zwycięzcę czeka aż 100 tysięcy franków szwajcarskich. Zdaje się zatem, że podwyżka, którą ustanowiono rok temu na okrągłą 70. edycję Turnieju Czterech Skoczni, nie była jednorazowa. Taką informacją ze wspominanym serwisem podzielił się Ingo Jensen, pracujący jako rzecznik prasowy organizatorów zawodów.

Dodatkowo skoczkowie będą mogli zarobić podczas poszczególnych konkursów. Są one bowiem liczone do klasyfikacji Pucharu Świata. Tym samym triumfator eliminacji może liczyć na 3 tysiące franków szwajcarskich. Ponadto 12 tysięcy franków trafi na konto każdego triumfatora pojedynczego konkursu. Gdyby znalazł się ktoś, kto wygra wszystkie kwalifikacje oraz główne zawody, mógłby zarobić łącznie 160 tysięcy franków, co daje około 750 tysięcy złotych.

