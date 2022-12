Dawid Kubacki wychwalany za granicą. Te nagłówki mówią wszystko

Dawid Kubacki jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, co jednocześnie stawia go w roli faworyta do zwycięstwa w rozpoczynającym się 71. Turnieju Czterech Skoczni. Polak jest w doskonałej formie, choć historia nie jest dla niego korzystna. W zagranicznej prasie pojawia się coraz więcej wzmianek dotyczących geniuszu 32-letniego skoczka z Nowego Targu. Niemcy szczególnie docenili jego formę.

Dawid Kubacki wychwalany przez niemiecką prasę

Dziennikarze niemieckiej gazety „Oberstdorf Themenseite” zauważyli, że w ostatnich latach rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni rozgrywała się pomiędzy Polskimi i Japońskimi skoczkami. Dodali, iż w tym roku faworytem do triumfu także jest Polak. Nagłówek najnowszego wydania wspomnianej gazety (28.12) brzmi „Kto powstrzyma Super Kubackiego?”.

„Kubacki to gwiazda pierwszych tygodni sezonu, w czterech konkursach okazywał się najlepszy. Zwycięzca edycji 19/20 jest wielkim faworytem do zdobycia kolejnego Złotego Orła” — zauważają dziennikarze.

Kto może przeszkodzić Dawidowi Kubackiemu?

Niemieccy publicyści twierdzą, że skoczkami, którzy mogą stanąć Dawidowi Kubackiemu na drodze w walce o zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni to, m.in.: Stefan Kraft, Halvor Egner Granerud, Anze Lanisek, Marius Lindvik i Ryoyu Kobayashi. Nieco mniej optymistycznie nastawieni są względem formy prezentowanej przez reprezentantów Niemiec.

„Niemieccy skoczkowie chcą odnieść pierwsze zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni od ponad 20 lat. Już w czwartek kibice otrzymają wskazówkę, czy Karl Geiger, Markus Eisenbichler i Andreas Wellinger mogą mieć uzasadnione nadzieje” – czytamy.

