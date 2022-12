Kubacki błysnął w Oberstdorfie. Takie skoki Polaków chcemy oglądać!

71. Turniej Czterech Skoczni oficjalnie można uznać za otwarty. W dwóch seriach treningowych zobaczyliśmy dobre skoki polskich skoczków, a w jednej z nich najlepszy okazał się Dawid Kubacki. Eksperci twierdzą, że jest on głównym kandydatem do ostatecznego zwycięstwa w niemiecko-austriackich zawodach, jednak przeciwnicy nie mają zamiaru mu ułatwiać zadania. Wszystko wskazuje na to, że do końca będą czekać nas nie lada emocje.

Kwalifikacje w Oberstdorfie. Słaby, ale wystarczający skok Stefana Huli

Pierwszym Polakiem, którego zobaczyliśmy na belce startowej był Jan Habdas. Debiutujący w Turnieju Czterech Skoczni 19-latek oddał skok na odległość 123 m. Polak miał jeden punkt odjęty za wiatr i większość jego ocen wyniosła 17,5 punktu. Uplasował się na drugiej pozycji za Clemensem Leitnerem.

Niestety nie najlepszy skok oddał Stefan Hula. 36-latek wylądował na 115 metrze, mimo że warunki pogodowe nie były najgorsze. Po oddanym skoku zajmował dopiero dziewiąte miejsce. Na szczęście ta odległość wystarczyła, by zakwalifikował się do konkursu głównego.

Trzecim Polakiem, walczącym o udział w konkursie głównym był Paweł Wąsek. 23-latek z dobrej strony pokazał się w seriach treningowych i nie inaczej było w trakcie kwalifikacji. Wylądował na 124 metrze i uzyskał noty wynoszące 17,5 i 18 punktów. Ta odległość pozwoliła mu uplasować się na czwartym miejscu, a w konsekwencji udział w konkursie głównym.

Dawid Kubacki błysnął w kwalifikacjach

Kamil Stoch wystartował w nieco gorszych warunkach pogodowych. Wiatr powiewał zawodnikom w plecy, jednak trzykrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni stawił im czoła. Skoczył 127,5 metra i zajął trzecie miejsce za Zajcem i Forfangiem. Z każdym skokiem 35-latek pokazuje się z coraz lepszej strony.

Piotr Żyła także wykorzystał swoją próbę. Popularny „Wiewiór” od początku sezonu prezentuje bardzo dobrą formę i wszystko wskazuje na to, że w niemiecko-austriackich zawodach będzie walczyć o najwyższe cele. W kwalifikacjach w Oberstdorfie skoczył 129 metrów, uzyskując noty po 17,5 i 11 punktów rekompensaty. Uplasował się na trzecim miejscu.

Dawid Kubacki nie zawiódł. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata uchodzi za faworyta do ostatecznego triumfu w 71. Turnieju Czterech Skoczni i już w kwalifikacjach w Oberstdorfie udowodnił, że to nie słowa rzucane na wiatr. 32-latek skoczył 132 metry i zajął drugie miejsce.

Pozycje Polaków:

2. Dawid Kubacki,

5. Piotr Żyła,

6. Kamil Stoch,

22. Paweł Wąsek,

32. Jan Habdas,

46. Stefan Hula.

