Były rywal Małysza stoi za Kubackim. Z optymizmem patrzy na jego formę

Martin Schmitt to bezapelacyjna legenda skoków narciarskich. Dwukrotny zdobywca Pucharu Świata i trzykrotny medalista olimpijski był obecny podczas dzisiejszych (28.12) kwalifikacji do konkursu w Oberstdorfie, w których Dawid Kubacki zajął drugie miejsce za Halvorem Egnerem Granerudem. Wcześniej Niemiec udzielił wywiadu, w którym przyznał, że forma 32-latka jest wystarczająca, żeby wygrać całe zawody.

Martin Schmitt: Kubacki ma największy potencjał

Były rywal Adama Małysza w konkursach Pucharu Świata uważa, że Dawid Kubacki jest faworytem do zwycięstwa w 71. Turnieju Czterech Skoczni, ale nie odbiera szans innym skoczkom.

– Ma największy potencjał. Ale spodziewam się, że inni będą bardzo blisko i Dawid będzie musiał skakać na swoim najwyższym poziomie, żeby wygrać. To dlatego, że również Anze Lanisek, Stefan Kraft i Halvor Egner Granerud są teraz na bardzo wysokim poziomie. Oni wszyscy są blisko Kubackiego. Spodziewam się, że ich rywalizacja będzie ekscytująca. Ale Dawid jest moim faworytem – powiedział dla sport.pl Martin Schmitt.

Martin Schmitt wskazał najmocniejszą broń Dawida Kubackiego

Były utalentowany skoczek uważa, że najmocniejszą bronią Dawida Kubackiego jest silne wybicie z progu, ale też w tym sezonie bardzo poprawił swoją pozycję w locie. Zdaniem Martina Schmitta było to kluczowe do poprawy. Dodał, iż jest to bardzo trudne po osiągnięciu 30-stego roku życia, a Dawid Kubacki zrobił to podczas letnich przygotowań do sezonu.

– Dzięki temu, co wypracował latem, teraz jest tak dobry. Zmiana pozycji zaraz za progiem tłumaczy dominację Kubackiego, którą oglądaliśmy w pierwszej części sezonu. To dlatego on wygrywa i jest moim faworytem – zaznaczył Niemiec.

