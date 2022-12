Interwencja Thomasa Thurnbichlera ws. Kamila Stocha przyniosła skutek. Jest reakcja FIS

Pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie rozpoczął się bardzo dobrze dla Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce. Dopiero na dziewiątym miejscu uplasował się trzykrotny zdobywca Złotego Orła – Kamil Stoch. Przy oddawaniu drugiego skoku mistrz z Zębu musiał bardzo długo czekać na dogodne warunki pogodowe.

Jury przytrzymało Polaka aż 13 min przed skokiem, co rozzłościło Thomasa Thurnbichlera. – Nie jestem z tego zadowolony i muszę powiedzieć, że chciałbym to omówić z Sandro Pertile, musimy porozmawiać. Czekał ponad 10 minut, a to dużo czasu, kiedy skoczek ma wkładki w butach, stygną mięśnie i tracisz siłę w nogach – powiedział austriacki szkoleniowiec.

Thurnbichler spotkał się z Pertille: To błąd i szansa odrobienie lekcji

Jak ustalili dziennikarze Sport.pl do spotkania z dyrektorem Pucharu Świata Sandro Pertile, jego asystentem Borkiem Sedlakiem i asystentem kontrolera sprzętu – Jurgenem Winklerem i Thomasem Thurnbichlerem doszło po konkursie, jeszcze na skoczni. Jak informuje serwis przed skokiem Kamila Stocha dostępnych było dwóch przedskoczków, na których ostatecznie się nie zdecydowano. Na to również polski sztab zwrócił uwagę zarządzającym konkursem.

– To nieporozumienie spowodowało, że ich nie użyliśmy. To błąd i szansa na odrobienie lekcji na przyszłość – powiedział dyrektor Pucharu Świata, cytowany przez Sport.pl. Ponadto jury konkursu dodało, że sama przerwa w skakaniu przyniosła sporo warunków, które później stały się o wiele spokojniejsze. – Dlatego była potrzebna i się na nią zdecydowaliśmy – podkreślają organizatorzy.

Kiedy kolejne zawody Turnieju Czterech Skoczni?

Kamil Stoch na rehabilitację w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni będzie miał szansę już 1 stycznia. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje. Wszystkie transmisje z Turnieju Czterech Skoczni będzie można obejrzeć na żywo w TV na antenie Eurosportu oraz online w aplikacji Eurosport, a także w serwisie player.pl. Wszystkie konkursy pokaże również telewizja TVN.

