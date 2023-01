Oto klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni. Które miejsca zajmują Polacy?

1 stycznia 2023 roku odbył się kolejny konkurs w Turnieju Czterech Skoczni. Po zawodach w Garmisch-Partenkirchen Polacy nadal zajmują wysokie lokaty, aczkolwiek nie mogą jeszcze osiadać na laurach. W czubie tabeli doszło do przetasowania, ale lider jeszcze oddalił się od konkurencji.

Halvor Egner Granerud nie do ruszenia w Turnieju Czterech Skoczni

W noworocznych zawodach świetnie spisał się przede wszystkim Dawid Kubacki. 32-latek oddał skoki na 136 oraz 138,5 metra, za co uzbierał 294,4 punktu. To dobry wynik, dzięki któremu wyprzedził Piotra Żyłę. „Wiewiór” zwolnił koledze z drużyny wyższe miejsce, ponieważ słabo pod względem stylu poszło mu w finałowej serii. Wtedy to ledwo ustał na nogach i w związku z tym sędziowie dali mu niskie oceny. Ostatecznie więc zakończył konkurs na szóstej pozycji.

Obaj Polacy dali się wyprzedzić Halvorowi Egnerowi Granerudowi. Norweg poleciał najpierw na 140., a potem na 142. metr. Jego łączna nota wyniosła aż 303,7 punktu. W związku z tym jego przewaga nad wiceliderem powiększyła się znacznie. W tej chwili od Kubackiego dzieli go 27,3 „oczka”.

Z pozostałych Polaków zadowolony jest jedynie Kamil Stoch. Choć skończył konkurs w Garmisch-Partenkirchen na 9. lokacie, cieszył się ze swojego wyniki. W końcu bowiem stabilizuje formę na wysokim poziomie, co może okazać się kluczowe w kontekście drugiej połowy obecnego sezonu. Słabo spisał się natomiast Paweł Wąsek. 23-latek był bliski pierwszej dziesiątki po pierwszej serii, ale potem spadł do trzeciej. Do finałowej serii w ogóle nie przeszedł Stefan Hula

Turniej Czterech Skoczni – klasyfikacja generalna po konkursie w Garmisch-Partenkirchen

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni Pozycja Nazwisko skoczka Kraj pochodzenia Liczba punktów 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 616,6 2. Dawid Kubacki Polska 589,3 3. Piotr Żyła Polska 576 4. Anze Lanisek Słowenia 564,7 5. Karl Geiger Niemcy 558,5 6. Andres Wellinger Niemcy 558,3 7. Daniel Tschofenig Austria 554,2 8. Kamil Stoch Polska 548,8 9. Lovro Kos Słowenia 541,7 10. Stefan Kraft Austria 541,5 20. Paweł Wąsek Polska 487,2 47. Stefan Hula Polska 178,4 54. Jan Habdas Polska 89,2

Czytaj też:

Dawid Kubacki bohaterem zabawnej historii. Ma dobrą pamięć, ale krótkąCzytaj też:

Piotr Żyła mocno zaskoczył Thomasa Thurnbichlera. Trener był pod wrażeniem