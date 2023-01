Dawid Kubacki złożył ważną obietnicę. Od tego będzie zależało wiele

Walka o zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni nabiera rumieńców, chociaż dla Polaków to zadanie łatwe nie będzie. W klasyfikacji generalnej z dużą przewagą prowadzi Halvor Egner Granerud, a za jego plecami czai się między innymi Dawid Kubacki. W związku z koniecznością gonienia Norwega reprezentant Polski złożył ważną obietnicę.

Turniej Czterech Skoczni. Ważna obietnica Dawida Kubackiego

Co ciekawe jednak Thomas Thurnbichler nie był do końca zadowolony ze swoich podopiecznych po rywalizacji w Garmisch-Partenkirchen. – Znowu przegraliśmy – stwierdził, chociaż akurat 32-latek zajął najniższe miejsce na podium. Sam zawodnik też miał do siebie pewne uwagi. – W drugiej serii to był fajny skok, nie było spóźnienia. Szkoda tego pierwszego skoku. Był mniej płynny i w trakcie lotu mną szarpało – powiedział w rozmowie z Eurosportem.

– Troszkę przekombinowałem w powietrzu, ale przynajmniej cały czas mam świadomość, co się dzieje. Nawet z błędami walczę o podium – zauważył Kubacki, który faktycznie od początku zimowego sezonu 2022/23 regularnie kończy zawody w ścisłej czołówce. Na 10 konkursów tylko dwa razy uplasował się poza podium.

Dlatego też lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zachowuje spokój. Wierzy, że może być jeszcze lepszy niż dotychczas. – Jestem spokojny, bo wiem, że dopracuję te skoki i złapię jakość bez żadnego rozjazdu. W Garmisch-Partenkirchen przesadziłem z agresją w locie. W Innsbrucku będzie już inaczej – obiecał. Aktualnie traci on do Halvora Egnera Graneruda ponad 27 „oczek”.

