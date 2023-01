Skoki narciarskie. Dziś kwalifikacje Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Tegoroczna edycja Turnieju Czterech Skoczni od początku dostarcza kibicom wielkich emocji. Na półmetku zawodów sprawa wciąż nie jest rozstrzygnięta, a szansę na końcowy triumf wciąż mają reprezentanci Polski. Zatem wciąż warto śledzić to, co dzieje się podczas tej wielkiej sportowej imprezy. Teraz skoczkowie narciarscy udali się do Austrii, gdzie w Innsbrucku i Bischofshofen będą walczyć o końcowy triumf.

Turniej Czterech Skoczni 2023. Dwaj Polacy na podium

W niemieckiej części Turnieju Czterech Skoczni najlepszy w Oberstdorfie, jak w i w Garmisch-Partenkirchen był Halvor Egner Granerud. Norweg w pierwszym konkursie wyprzedził dwóch reprezentantów Polski – Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego, a w drugim konkursie był lepszy od Anze Laniska i trzeciego Kubackiego.

Na półmetku 71. Turnieju Czterech Skoczni Granerud ma 26,8 pkt przewagi nad drugim Kubackim. Ostatnie miejsce podium zajmuje Piotr Żyła. Kamil Stoch jest ósmy a Paweł Wąsek dwudziesty.

Teraz skoczkowie wezmą udział w austriackiej części Turnieju Czterech Skoczni – w Innsbrucku i Bischofshofen. Najpierw na skoczni Bergisel odbędzie się trening i kwalifikacje. Pierwsza seria konkursowa zaplanowana jest na środę 4 stycznia.

Skoki narciarskie 2023. Gdzie obejrzeć kwalifikacje do Turnieju Czterech Skoczni?

Kwalifikacje do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku odbędzie się we wtorek 3 stycznia o godz. 13:30. Transmisję na żywo z kwalifikacji będzie można oglądać na antenie Eurosportu oraz online w internecie na platformie zawierającej ten kanał, np. player.pl.

