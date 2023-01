Kontrowersje wokół strojów polskich skoczków. Jest reakcja FIS

Jesteśmy na półmetku 71. Turnieju Czterech Skoczni. Po dwóch konkursach w Oberstdorfie i w Garmisch-Partenkirchen liderem jest Halvor Egner Granerud, który ma 26,8 pkt przewagi nad drugim Dawidem Kubackim. Trzeci uplasował się Piotr Żyła.

Kontrowersje wokół strojów polskich skoczków. Zarzuty Norwegów

W ostatnim czasie Norwedzy zarzucili Polakom, głównie Piotrowi Żyle, iż sekretem jego dobrej dyspozycji jest to, że łamie przepisy. Cała ta sytuacja zaczęła się od zamka przy stroju, który odpiął się po euforii Piotra Żyły po wylądowaniu. Całą sytuację uchwyciły kamery, ale tzw. oko szpiega nie zareagowało, ponadto Norwegowie nie złożyli protestu, na co mieli czas do 15 min od momentu zakończenia zawodów.

Ponadto po jednym z konkursów Wikingowie zaczęli się doszukiwać kontrowersji w kwestii stroju naszego rodaka. Ich zdaniem ma on za duży kombinezon, dzięki czemu osiąga dalsze odległości.

Andreas Stjernen, czyli były norweski skoczek stwierdził, że Polska znalazła dobry sposób na szycie strojów. – Wygląda to tak, że kiedy rozkłada nogi, kombinezon się rozciąga. Kiedy przyciąga je z powrotem do siebie, materiał idzie w górę – dodał.

Kontroler FIS: Materiał jest absolutnie przepisowy

Na te komentarze dotyczące kombinezonu zareagował kontroler FIS cytowany przez Sport.pl. – Materiał dookoła krocza jest absolutnie przepisowy. Tam chyba wszyscy widzą, że jest go dużo i to nie wygląda dobrze, ale mieści się w zasadach – powiedział kontroler sprzętu na zawodach Pucharu Świata, Christian Kathol, cytowany przez dziennikarzy sport.pl.

– Mój komentarz do tego jest taki, że one zostały ustalone i opublikowane w kwietniu, a ja przejąłem tę rolę w lipcu. Muszę pracować z zasadami, które wtedy wprowadzono, bo nie można ich zmieniać w całości aż do wiosny – kontynuuje dodając, że wtedy te zasady zostaną zmienione, uzupełnione, oraz zostaną dodane pomysły obecnego kontrolera sprzętu.

Czytaj też:

Cięta riposta Piotra Żyły na krytykę ze strony Norwegów. Takiej odpowiedzi się nie spodziewaliCzytaj też:

Tylko wtedy Kubacki pokona Graneruda. Legenda wskazała cel Norwega