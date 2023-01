TCS. Dwie polskie pary w Innsbrucku. Trudne zadanie Piotra Żyły

Kwalifikacje do konkursu głównego w Innsbrucku zostały zdominowane przez Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. O wielkim szczęściu mogą mówić natomiast Stefan Hula i Jan Habdas, którzy z 49. i 50. miejsca zakwalifikowali się do jutrzejszych (4.01) zawodów. Oznacza to, że zobaczymy dwie polskie pary. Z kim zmierzą się pozostali Polacy?

Źródło: WPROST.pl / Twitter