Kubacki chciał przekupić Stocha. Optymizm Polaków przed konkursem w Innsbrucku

71. Turniej Czterech Skoczni wchodzi w decydującą fazę. W środę 4 stycznia odbędzie się przedostatni konkurs, który może wyłonić zwycięzcę. Po dwóch konkursach w Oberstdorfie i w Garmisch-Partenkirchen liderem jest Halvor Egner Granerud, który ma 26,8 pkt przewagi nad drugim Dawidem Kubackim. Trzeci uplasował się Piotr Żyła.

Kwalifikacje do TCS. Kubacki pierwszy, Stoch drugi

Biało-Czerwoni bardzo dobrze poradzili sobie w kwalifikacjach do zawodów w Innsbrucku. Pierwszy skończył Dawid Kubacki, który uzyskał czteropunktową przewagę nad drugim Kamilem Stochem. Trzykrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni oddał skok na odległość 126 metrów, a jego kolega z pokoju uzyskał wynik lepszy o dwa metry.

Polscy skoczkowie są w bardzo dobrych nastrojach. Tuż po kwalifikacjach Kamil Stoch stwierdził na antenie Eurosportu, że te kwalifikacje ułożyły się po jego myśli. – Skok był bardzo dobry. Wydaje mi się, że to była kwestia budowania dobrego czucia. Ze skoku na skok będzie mi łatwiej poprawiać drobne rzeczy – powiedział.

Kamil Stoch: Pozwoliłem mu wygrać

Trzykrotny mistrz olimpijski wypowiedział się również na temat porażki z Dawidem Kubackim. – To nie ja przegrałem, tylko on ze mną wygrał. Pozwoliłem mu (śmiech) – stwierdził.

Za zwycięstwo w kwalifikacjach do konkursu na Turnieju Czterech Skoczni zawodnicy otrzymują gratyfikację wysokości trzech tysięcy franków szwajcarskich. Odnosząc się do tego faktu Kamil Stoch zdradził, że powiedział do swojego reprezentacyjnego kolegi, żeby się z nim podzielił. – Żeby chociaż stówkę dał – powiedział żartobliwie mistrz z Zębu, cytowany przez sport.pl.

Dawid Kubacki: Ja mu chciałem dać wygrać

Głos w sprawie kwalifikacji zabrał również Dawid Kubacki, który na gorąco odniósł się do swojego występu i wyniku Kamila Stocha. – Złośliwi powiedzą, że miałem taką lufę, że się tego nie dało odpuścić – stwierdził.

Ja mu chciałem dać (wygrać – red.), ale tak wiało pod narty, że mnie po prostu wlekło – podkreślił.

Odnosząc się do tematu nagrody Dawid Kubacki przyznał, że znalazł inny sposób na udobruchanie kolegi. – Powiedział mi na dole, że miałem farta, jak nie wiem. Mówił, że będę mu musiał stówkę odpalić. Chciałem go przekupić jakimś piwem, zobaczymy, jak to się skończy – powiedział Kubacki, cytowany przez sport.pl.

Turniej Czterech Skoczni. Konkurs w Innsbrucku – gdzie oglądać?

Konkurs w skokach narciarskich w Innsbrucku, który odbędzie się w ramach Turnieju Czterech Skoczni, zaplanowano na 4 grudnia, na godz. 13:30. Transmisję z zawodów będzie można oglądać na kanałach takich jak Eurosport 1 czy TVN oraz w serwisach streamingowych online takich jak: Eurosport Player, player.pl i polsatboxgo.pl.

