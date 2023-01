Stoch ocenił szanse Kubackiego na wygranie Turnieju Czterech Skoczni. Tak to podsumował

Już jutro, 6 grudnia, końca dobiegnie tegoroczna edycja Turnieju Czterech Skoczni. Rywalizacja o czołowe lokaty wciąż trwa, aczkolwiek dogonienie obecnego lidera klasyfikacji generalnej, czyli Halvora Egnera Graneruda, będzie ekstremalnie trudne. Z zadaniem tym przyjdzie zmierzyć się Dawidowi Kubackiemu. Szanse Polaka na ostateczny sukces ocenił Kamil Stoch w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Turniej Czterech Skoczni. Dawid Kubacki w pogoni za Halvorem Egnerem Granerudem

Zadanie, które podejmie się 32-latek w Bischofshofen, jest arcytrudne, na co wskazuje historia TCS. Obecnie bowiem przewaga Norwega wynosi aż 23,3 punktu. Do tego to, ile zdobędą ich skoczkowie w konkursach, nie do końca zależy od nich samych.

Jakby tego było mało, forma Graneruda wcale nie zniżkuje. To właśnie on wygrał czwartkowe kwalifikacje – poleciał na 137 metrów, za co dostał 151,9 punktu. Kubacki dotarł pół metra dalej, lecz miał kłopoty z lądowaniem, zachwiał się i w związku z tym stracił kilka „oczek”. Jego nota wyniosła ostatecznie 147,5. Trzeci był Anze Lanisek, a czwarty Kamil Stoch. Jemu do podium zabrakło 0,4 punktu.

Kamil Stoch o szansach Dawida Kubackiego

Już po zakończeniu rywalizacji trzykrotny medalista olimpijski stanął przed kamerami Eurosportu i w rozmowie z reporterem ocenił, jakie szanse ma Dawid Kubacki na triumf w całym Turnieju Czterech Skoczni. Można powiedzieć, że 36-latek nie owijał w bawełnę. – Nie da się ukryć, że ta przewaga jest spora, ale wiele się może jeszcze wydarzyć, jak to miało już miejsce w historii skoków narciarskich. Trzeba robić swoje, na resztę nie mamy wpływu – przyznał.

