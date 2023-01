Granerud uderzył w Kubackiego. Norweg wywęszył spisek w Turnieju Czterech Skoczni

Turniej Czterech Skoczni wszedł w decydującą fazę. Już 6 stycznia przekonamy się, kto wygra całą imprezę. O miano najlepszego zawodnika w całej imprezie rywalizują Halvor Egner Granerud i Dawid Kubacki. Tuż przed konkursem Norweg postanowił wbić szpilę w swojego konkurenta.

Halvor Egner Granerud uderzył w Dawida Kubackiego przed konkursem w Bischofshofen

Wydaje się, że może to być typowa gra psychologiczna ze strony lidera. Chwyta się on wszystkiego, czego tylko się da, aby obronić pierwszą pozycję w klasyfikacji. Jego przewaga jest jednak na tyle duża, iż musiałaby wydarzyć się katastrofa, aby ją roztrwonił. Wynosi bowiem 23,3 punktu. W historii Turnieju Czterech Skoczni tylko dwa razy zdarzyło się, by ktoś roztrwonił w ostatnim konkursie różnicę większą niż 20 „oczek”.

Mimo tego Granerud nie szczędził uszczypliwości Kubackiemu w rozmowie z telewizją TV2. Wszystko przez to, co stało się podczas konkursu w Innsbrucku. Wtedy akurat 26-latek zawiódł i pozwolił reprezentantowi Polski wygrać, przez co ten zbliżył się do pierwszego miejsca o kilka punktów. Norweg uważa jednocześnie, iż w osiągnięciu tego sukcesu pomogli mu sędziowie. Przed skokiem Biało-Czerwonego sędziowie podwyższyli bowiem belkę, a to miało pomóc mu w osiągnięciu lepszego rezultatu.

Granerud twierdzi, że Kubacki jest faworyzowany w Turnieju Czterech Skoczni

– Widziałem, że padły słowa, iż dbają o zdrowie Kubackiego. To musi być bardzo miłe być na tyle uprzywilejowanym, że nawet arbitrom zależy na tym, jak daleko skaczesz – stwierdził lider klasyfikacji TCS. W podobnym tonie wypowiadają się także norwescy eksperci cytowani przez stronę internetową TV2.

